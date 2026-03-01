김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니는 편"(조선의 사랑꾼)

기사입력 2026-03-01 10:18


김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김용건이 늦둥이 아들 시온에 대한 애정을 드러내며, 손주 우인·며느리 황보라와의 단란한 일상을 공개한다.

2일 방송될 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에서는 황보라의 시아버지이자 원로 배우 김용건이 손자 우인과 정다운 시간을 보낸다. 그러던 중 김용건은 손자의 이름을 '우인'이 아닌 75세에 얻은 늦둥이 아들 '시온'으로 부를 뻔해 눈길을 끌었다. 그는 "아이러니인데 꼬맹이(아들) 이름이 시온이다. 걔는 좀 컸기 때문에 내가 봐준다기보단 따라다니는 편이다"라고 어느덧 6살이 된 늦둥이 아들의 아빠다운 면모를 드러냈다.

또, 김용건은 늦둥이 아들이 우인이만큼 에너지가 넘쳤던 시절을 떠올리며 추억에 잠겼다. 스튜디오의 최성국은 "처음 물어보는 거냐"며 너스레를 떨었고, 황보라는 "(저 날) 새로운 걸 많이 알았다"고 답해 훈훈함을 자아냈다. '황혼 육아 고수'의 면모를 풍기는 김용건의 늦둥이 아들에 대한 애정 가득한 근황은 본 방송에서 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com


김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니…

김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니…

김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

2.

'80세' 김용건, '6세 혼외자' 육아 근황 전했다 "봐준다기보다 내가 따라다녀" ('사랑꾼')

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

'최시훈♥' 에일리, 시험관 준비 중 날벼락 "매일 새벽 층간소음 때문에 잠에서 깨"

연예 많이본뉴스
1.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

2.

'80세' 김용건, '6세 혼외자' 육아 근황 전했다 "봐준다기보다 내가 따라다녀" ('사랑꾼')

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

'최시훈♥' 에일리, 시험관 준비 중 날벼락 "매일 새벽 층간소음 때문에 잠에서 깨"

스포츠 많이본뉴스
1.

"美-이스라엘, 이란 공습에 중동전쟁 조짐" 이란에서 뛰는 '한국 선수' 이기제가 걱정된다…2월 28일 소속팀 훈련장서 포착

2.

홍명보호 주목! 북중미월드컵, 선수교체 '시간제한' 도입…VAR 적용 범위도 확대

3.

이게 오타니 효과? 다카이치 총리 '한-일전 시구 검토'…일왕은 60년 만에 야구장 찾는다

4.

"선발 붕괴? 내 갈 길 간다" 70억 투자가 빛을 발할 시간, 삼성 구원할 '최후의 보루'

5.

"홍명보 감독 웃는다" 무릎부상으로 재교체 된 조규성, 우려 씻고 '초고속 복귀'→훈련 참가…3월 국대 재승선 '이상무'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.