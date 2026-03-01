김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니는 편"(조선의 사랑꾼)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김용건이 늦둥이 아들 시온에 대한 애정을 드러내며, 손주 우인·며느리 황보라와의 단란한 일상을 공개한다.
2일 방송될 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에서는 황보라의 시아버지이자 원로 배우 김용건이 손자 우인과 정다운 시간을 보낸다. 그러던 중 김용건은 손자의 이름을 '우인'이 아닌 75세에 얻은 늦둥이 아들 '시온'으로 부를 뻔해 눈길을 끌었다. 그는 "아이러니인데 꼬맹이(아들) 이름이 시온이다. 걔는 좀 컸기 때문에 내가 봐준다기보단 따라다니는 편이다"라고 어느덧 6살이 된 늦둥이 아들의 아빠다운 면모를 드러냈다.
또, 김용건은 늦둥이 아들이 우인이만큼 에너지가 넘쳤던 시절을 떠올리며 추억에 잠겼다. 스튜디오의 최성국은 "처음 물어보는 거냐"며 너스레를 떨었고, 황보라는 "(저 날) 새로운 걸 많이 알았다"고 답해 훈훈함을 자아냈다. '황혼 육아 고수'의 면모를 풍기는 김용건의 늦둥이 아들에 대한 애정 가득한 근황은 본 방송에서 확인할 수 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com