티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

최종수정 2026-03-01 06:01

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 출신 가수 겸 배우 티파니 영이 배우 변요한과의 혼인신고 소식 이후 첫 근황을 전했다.

28일 티파니 영은 자신의 SNS에 "february finale♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 같은 소녀시대 멤버 수영의 생일을 맞아 소소한 파티를 즐기는 모습이 담겼다.

사진 속 티파니 영과 수영은 나란히 앉아 다정한 포즈를 취하며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 다양한 케이크가 놓인 테이블 앞에서 환한 미소를 짓는 두 사람의 모습에서는 오랜 시간 이어온 끈끈한 우정이 고스란히 느껴졌다. 함께 식사를 즐기며 자연스럽게 얼굴을 맞댄 컷도 공개돼 팬들의 반가움을 더했다.

특히 이번 게시물은 티파니 영이 최근 변요한과 혼인신고를 마쳤다는 소식이 전해진 이후 공개된 첫 일상이라는 점에서 더욱 관심을 모았다. 결혼 발표 이후에도 변함없이 밝은 모습을 공유하며 팬들과 소통하는 모습이 눈길을 끈다.


앞서 지난 27일 두 사람이 혼인신고를 했다는 소식이 전해져 화제를 모았다. 변요한의 소속사 TEAMHOPE는 공식입장을 통해 "배우 티파니 영과 변요한은 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다"고 밝혔다. 이어 "계속되는 소식으로 혹여 피로감을 느끼실까 조심스러운 마음도 있으나, 두 배우는 늘 큰 사랑으로 지켜봐 주신 팬들께 가장 먼저 소식을 전하고 싶다는 뜻을 전해왔다"며 "이를 존중해 이렇게 알려드린다"고 덧붙였다.

두 사람은 새로운 출발을 앞두고 "그동안 보내주신 응원과 사랑을 기억하며 더욱 성숙한 모습으로 보답하겠다"는 뜻도 함께 전했다.

두 사람의 인연은 드라마 삼식이 삼촌에서 시작됐다. 작품을 통해 호흡을 맞추며 가까워진 두 사람은 연인으로 발전했고, 지난해 12월에는 각각 자필 편지를 통해 결혼을 전제로 한 만남을 이어가고 있다고 밝혀 큰 화제를 모았다.

당시 티파니 영은 "세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주고, 저에게 안정을 주는 사람"이라며 애정을 드러냈고, "아직 구체적인 일정은 정해지지 않았지만 앞으로 중요한 결정이 생기면 무엇보다 팬 여러분께 먼저 직접 전하겠다"고 약속했다.


변요한 역시 "갑작스러운 소식에 놀라실까 조심스럽고 긴장되는 마음"이라며 "결혼을 전제로 좋은 분과 만남을 이어가고 있다"고 전했다. 이어 불거졌던 내년 가을 결혼설에 대해서는 "아직 구체적으로 결정된 일정이나 계획은 없다"고 선을 그으면서도 "이 소식을 팬 여러분께 가장 먼저 전하고 싶다는 마음이 늘 컸다"고 진심을 전했다.

특히 그는 연인 티파니 영에 대해 "함께 있으면 제가 좀 더 나은 사람이 되어가고 싶고, 웃는 얼굴을 보면 지쳤던 마음도 이내 따뜻해지게 만드는 사랑하는 사람"이라고 표현해 깊은 애정을 드러내기도 했다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

