故 설리, 생전 미공개 영상 또 나왔다..해맑은 미소+'장꾸' 일상에 팬들 먹먹
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 f(x) 출신 배우 고(故) 설리의 생전 미공개 영상이 공개돼 팬들의 마음을 울리고 있다.
설리의 친오빠는 28일 자신의 소셜 계정에 "선물"이라는 짧은 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속 설리는 도로 옆 인도에서 발레 동작을 연습하듯 가볍게 몸을 움직이며 장난기 어린 표정을 짓고 있다. 꾸밈없는 일상 속 모습과 해맑은 미소는 보는 이들의 그리움을 자아낸다. 특히 자유로운 분위기와 순수한 표정은 설리 특유의 맑고 밝은 매력을 다시금 떠올리게 하며 먹먹함을 더한다.
영상을 접한 팬들은 "너무 그립다", "해맑고 아름다웠던 설리", "미소가 정말 예쁘다" 등 댓글을 남기며 추모의 마음을 전했다.
앞서 친오빠는 지난 24일에도 "웃는 얼굴을 하고 왜 그리 슬피 우느냐"라는 글과 함께 또 다른 미공개 사진을 공개해 화제를 모았다. 사진 속 설리는 편안한 옷차림으로 집 안에서 카메라를 바라보고 있으며, 미소를 지으려는 듯한 표정과 앳된 얼굴이 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.
한편 설리는 2005년 SBS 드라마 '서동요'에서 아역 배우로 데뷔했으며, 2009년 걸그룹 f(x)의 멤버로 활동하며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2019년 10월 14일 경기도 성남시 자택에서 숨진 채 발견되며, 향년 25세의 나이로 세상을 떠나 많은 팬들에게 큰 충격을 안겼다.
