'최시훈♥' 에일리, 시험관 준비 중 날벼락 "매일 새벽 층간소음 때문에 잠에서 깨"

기사입력 2026-03-01 07:56


'최시훈♥' 에일리, 시험관 준비 중 날벼락 "매일 새벽 층간소음 때문에…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 에일리가 층간 소음으로 스트레스를 받고 있다고 털어놨다.

28일 '일리네 신혼일기' 채널에는 '신혼인데 잘 차린 아침상 받고 싶다는 남편'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 에일리, 최시훈 부부는 요즘 논란의 주제들을 모아 이야기를 나누는 시간을 가졌다. 특히 층간 소음 주제가 눈길을 끌었다.

'월 200만 원씩 줄 테니 층간소음 참으라는 윗집'이라는 사연을 소개한 글쓴이는 "친구 아파트 윗집 애들이 하도 뛰어다녀 층간소음으로 엄청 싸우더라. 최근 윗집에서 월 200만 원씩 주겠다고 하자 친구는 바로 수락했다더라. 그 뒤 소음은 더 심해졌는데 친구가 이상하게 스트레스 안 받는다고 했다"라고 전했다.


'최시훈♥' 에일리, 시험관 준비 중 날벼락 "매일 새벽 층간소음 때문에…
최시훈은 "일단 나는 혼자 산다면 가능하다"라고 말했고 에일리는 "실제 우리는 새벽 같은 시간에 층간 소음이 일어난다. 그거 때문에 잠도 깬다. 자다가 깨서 스트레스를 받는데, 월 200만 원씩 받는다고 해서 치료가 될까 싶다. 난 못 참을 것 같다"라고 밝혔다. 특히 에일리는 최근 시험관 시술을 준비하며 과배란 주사를 맞는 등 몸과 마음이 지친 상태라, 이러한 상황이 더욱 힘들게 느껴질 것으로 보인다.

한편 에일리는 지난해 3세 연하 배우 출신 사업가 최시훈과 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

스포츠 많이본뉴스
1.

"美-이스라엘, 이란 공습에 중동전쟁 조짐" 이란에서 뛰는 '한국 선수' 이기제가 걱정된다…2월 28일 소속팀 훈련장서 포착

2.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

3.

홍명보호 주목! 북중미월드컵, 선수교체 '시간제한' 도입…VAR 적용 범위도 확대

4.

이게 오타니 효과? 다카이치 총리 '한-일전 시구 검토'…일왕은 60년 만에 야구장 찾는다

5.

"선발 붕괴? 내 갈 길 간다" 70억 투자가 빛을 발할 시간, 삼성 구원할 '최후의 보루'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.