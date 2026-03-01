'이란 공습에 월드컵 어쩌나' FIFA, 이란 참가 북중미월드컵 예의주시…이란, 미국서 조별리그 경기 예정

[스포츠조선 최만식 기자] 미국-이스라엘의 이란 공습으로 인해 2026년 북중미월드컵에도 차질을 빚게 될지 관심사로 떠오르고 있다.

미국은 북중미월드컵의 공동 개최국이고, 이란은 북중미월드컵 본선에 진출해 조별리그를 치러야 하기 때문이다.

미국 언론 ESPN은 1일(한국시각) '이란은 아시아축구연맹(AFC) 월드컵 예선을 통해 본선 진출권을 따내 벨기에, 뉴질랜드, 이집트와 함께 조별리그 G조에 편성돼 미국에서 경기를 치른다'라고 이란 축구의 미국행을 주시했다.

ESPN은 '지난해 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 'FIFA 평화상'을 수여했다'는 점을 거론하기도 했다. 평화상을 받은 주인공이 이란에 대한 미사일 공격을 승인한 점을 지적한 것이다.


이란은 북중미월드컵에서 로스앤젤레스에서 벨기에, 뉴질랜드와 2경기를 치르고, 시애틀에서 이집트와 조별리그를 갖는다.

마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장은 국제축구평의회(IFAB) 연례 총회에 참석해 언론 인터뷰에서 "이란 공급에 관한 회의를 열었지만, 세부 사항을 언급하기에는 이르다. 세계 모든 이슈를 주시하겠다"라고 밝혔다.

이어 그는 "우리는 모든 팀이 안전하게 월드컵을 치르는 데 모든 초점을 맞추고 있다"면서 "평소와 다름없이 공동 개최국(미국·멕시코·캐나다)과 계속 소통할 것이다. 모든 참가국은 안전할 것"이라고 말했다.

한편, 메흐디 타지 이란축구협회 회장은 이란 국영TV를 통해 "현재 정세에서는 이란 축구대표팀이 미국에서 개최되는 월드컵에 참가하는 것은 지극히 어렵다"는 성명을 발표한 것으로 알려졌다.
