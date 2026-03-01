소녀시대 다 모인 웨딩 화보..티파니♥변요한 측 “촬영 안 했다” [공식]

기사입력 2026-03-01 14:59


[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 소녀시대의 티파니 영(36)과 배우 변요한(39)이 혼인신고를 마친 가운데, 온라인상에 확산된 웨딩 사진이 AI 이미지로 공식 확인됐다.

1일 변요한의 소속사 TEAMHOPE 측은 "현재 온라인에 퍼지고 있는 웨딩 사진은 촬영한 적이 없다"며 AI로 생성된 이미지라는 입장을 밝혔다.

앞서 최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '티파니·변요한 웨딩사진'이라는 제목의 게시물이 확산됐다.

사진 속에는 핑크 컬러 수트를 입은 변요한과 핑크빛 웨딩드레스를 입은 티파니 영이 부케를 든 채 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.

또 소녀시대 멤버들이 같은 계열의 드레스를 입고 두 사람을 축하하는 장면까지 연출돼 실제 웨딩 화보처럼 보였다.


변요한, 티파니 인스타그램
하지만 소속사 확인 결과 해당 이미지는 AI로 제작된 합성 사진으로 드러났다. 이에 따라 온라인상에서 벌어진 혼선은 해프닝으로 마무리됐다.

한편 두 사람은 지난달 27일 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

두 사람은 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전했으며, 2024년 공개된 삼식이 삼촌에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
