왕자님 오셨다! '롯데 장남' 신유열 미래성장실장, 롯데-지바롯데 교류전 직관 → 단백질 에너지바 직접 전달 [미야자키 현장]

최종수정 2026-03-01 14:35

사진제공=롯데자이언츠

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 신동빈 롯데그룹 회장의 장남인 신유열 미래성장실장이 한·일 야구단 교류전을 직접 관람했다.

신유열 실장은 1일 일본 미야자키 미야코노조구장에서 열린 구춘리그 롯데 자이언츠와 지바 롯데 마린스의 맞대결을 격려 방문했다. 그는 지주 실장 자격으로 롯데 선수단 격려 차원에서 전지훈련지를 몸소 찾았다.

신유열 실장은 롯데 단백질 에너지바 2종과 각종 간식거리를 직접 준비해 전달했다. 훈련부터 지켜보면서 응원을 아끼지 않았다.

신유열 실장은 "자이언츠와 마린스가 교류를 통해 선수단이 성장하고 좋은 팀 성적까지 거둘 수 있길 바란다"며 "앞으로도 큰 관심을 갖고 지원하겠다"고 말했다.

롯데 마무리 김원중은 "매년 교류를 통해 양 팀 선수단이 함께 성장할 수 있는 자리를 마련해주셔서 감사하다"며 "선진 야구를 통해 배운 것을 바탕으로 팬 분들께 올 시즌 좋은 모습 보여드리겠다"고 말했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

