'3.1절의 치욕' 한국농구,일본에 완패했다…마줄스 감독, 데뷔전 2연패 수모. 중국에 승리했던 기세는 어디로...

최종수정 2026-03-01 16:14

한국대표팀. 사진제공=FIBA

[스포츠조선 최만식 기자] 3.1절에 열린 농구 한-일전에서 한국 농구가 패전을 쓴맛을 봤다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 1일 일본 오키나와에서 벌어진 '2027 FIBA 농구 월드컵 아시아예선' B조 4차전 일본과의 경기서 72대78로 패했다.

이로써 마줄스 감독이 부임한 이후 처음으로 치른 A매치 2연전은 앞서 열린 대만전 완패(65대77)에 이어 전패로 마감했다.

이날은 제107주년을 맞은 3.1절을 기념하는 날이었다. 우리 민족이 일제의 폭압적인 식민통치에 항거해 분연히 떨쳐일어나 '대한독립 만세'를 외쳤던 날이어서 한-일전에 대한 관심은 남다를 수밖에 없었다.

하지만 한국은 '적지'에서 가진 이날 일본전에서 초반 열세를 뒤집고도 오래 가지 못한 채 막판 뒷심에서 완전히 밀렸다. 마줄스 감독은 이정현(소노) 유기상(LG) 이현중(나가사키) 안영준(SK) 이승현(현대모비스)을 선발로 내세웠다.


이현중. 사진제공=FIBA
1쿼터 초반 한-일은 팽팽한 접전을 이어갔다. 서로 강력한 수비로 다득점이 전개되지 않는 가운데 쿼터 종료 4분1초 전, 이현중의 저돌적인 돌파에 이은 레이업이 림을 통과하면서 10-7, 팽팽한 균형에 살짝 균열을 만들었다.

일본이 다시 1점 차(9-10)로 추격했지만 종료 2분29초 전, 이정현이 정면 3점슛으로 찬물을 끼얹었다. 하지만 한국은 좀처럼 더 달아나지 못했다. 미국 출신 귀화선수 조쉬 호킨슨의 높이(2m8) 우세를 앞세운 일본의 반격이 만만치 않았기 때문이다.

지난 대만전에서의 졸전에 비하면 짜임새나 지역방어 등 수비 옵션이 다양해진 듯했지만, 일방적인 일본 홈 팬들의 응원 속에도 일본의 야투율을 29%로 봉쇄하면서 1쿼터를 16-15로 마친 것은 그나마 위안이었다.


다니엘. 사진제공=FIBA

2쿼터 들어 한국은 대표팀 '신입생'인 강지훈(소노) 신승민(한국가스공사)을 투입해 변화를 노렸지만 뚜렷한 효과를 얻지 못했다. 에이스 이현중이 쿼터 종료 9분12초 전, 3점슛으로 재역전(19-17)을 이끄는 등 공격을 주도했지만 높이와 트랜지션 스피드를 앞세운 일본에 고전을 면치 못했다.

쿼터 종료 4분53초 전, 베테랑 안영준이 특유의 '속공머신' 능력을 선보이며 단독 레이업에 이은 보너스 원샷으로 28-25로 인도하며 일본의 흐름을 끊었다.

하지만 일본은 곧바로 보너스 원샷 플레이로 동점을 만들었고, 높이의 블록슛에 이은 속공으로 금세 역전했다. 한국은 악재도 만났다.종료 2분59초 전, 호킨슨의 파울을 유도하며 리바운드를 잡던 이승현이 착지 과정에서 오른 무릎 통증을 호소하며 벤치로 일단 물러났다.


이승현. 사진제공=FIBA
이번 시리즈에서 상대 빅맨을 전담 매치업하며 베테랑으로서 대들보 역할을 톡톡히 하던 이승현의 이탈은 치명적이었다. 쿼터 종료 10초 전, 리그 신인 문유현(정관장)의 절묘한 가로채기에 이은 단독 레이업으로 격차를 4점 차(38-42)로 줄인 데 만족한 채 전반을 마쳤다.

다행히도 이승현이 3쿼터에 다시 코트에 나섰다. 이승현은 쿼터 초반 패스에 이은 스크린, 노련한 플레이로 이현중의 쿼터 첫 득점(3점슛)을 돕는 등 변함없는 존재감을 드러냈다.

쿼터 중반이 지날 무렵 19세 리그 신인 에디 다니엘(SK)이 번뜩였다. 다니엘은 악착같은 수비로 일본을 뒤흔들었고, 적극적인 골밑 플레이로 연속 득점을 성공하며 47-47 동점을 선도했다.


일본대표팀. 사진제공=FIBA
쿼터 종료 2분40초 전에는 다니엘의 허슬플레이 덕에 얻은 팀파울 자유투를 이현중이 2개 모두 성공하면서 재역전(49-47)을 하기도 했다. 그 덕에 한국은 전반 열세를 뒤집고 55-54로 3쿼터를 마치는 데 성공했다.

운명의 4쿼터, 한국의 양대 해결사 유기상과 이현중이 다시 날아올랐다. 쿼터 초반 유기상의 절묘한 골밑 돌파 득점을 얻은 한국은 종료 7분25초 전, 이현중의 과감한 스텝백 3점포로 62-56까지 달아났다. 한국의 이날 가장 큰 점수 차 리드였다. 하지만 기쁨도 잠시, 종료 6분34초 전 일본 와타나베 유타가 3점슛으로 응수하며 61-62로 바짝 추격했다.

이후 승부처에서 일본이 한 수 위였다. 일본은 한국이 잡았던 기세를 빠른 시간에 빼앗으며 공격 집중력 우위를 앞세워 한국을 울렸다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.