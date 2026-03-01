'연습경기부터 친정에 비수꽂기' 김현수 2안타 2득점→천성호 9회 동점타. 우승후보 LG-KT 7대7 무승부

|
[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]2연패를 노리는 LG 트윈스와 5년만에 우승을 노리는 KT 위즈가 연습경기서 무승부를 기록했다.
LG는 요니 치리노스, KT는 오원석이 선발로 나선 가운데 LG는 이재원(좌익수)-천성호(중견수)-오스틴(1루수)-오지환(유격수)-홍창기(우익수)-문성주(지명타자)-구본혁(2루수)-이영빈(3루수)-이주헌(포수)으로 선발 라인업을 구성했고, KT는 최원준(중견수)-김현수(1루수)-힐리어드(좌익수)-장성우(지명타자)-허경민(3루수)-김상수(2루수)-배정대(우익수)-한승택(포수)-이강민(유격수)로 나섰다.
KT도 한번의 찬스에서 대량 득점에 성공.
LG 선발 치리노스에게서 3회까지 무득점에 그쳤던 KT는 4회말 치리노스가 내려간 이후 곧바로 동점을 만들었다.
두번째 투수 박시원을 상대로 선두 김현수의 좌전안타와 힐리어드의 볼넷, 장성우의 중전안타로 무사 만루의 찬스를 만들었고, 허경민의 희생플라이로 첫 득점에 성공.
타구가 박시원의 오른쪽 허벅지쪽을 맞아 별 다른 부상은 아니었지만 함덕주로 교체.
KT는 배정대의 희생플라이와 한승택의 적시타로 2점을 더 뽑아 기어이 4-4 동점을 만들었다.
5회말 김현수의 2루타와 힐리어드의 적시타로 KT가 5-4 역전을 하자 LG는 6회초 이재원의 2루타와 천성호의 희생번트, KT 투수 전용주의 폭투로 1점을 뽑아 다시 5-5 동점.
이어진 2사 1루서 송찬의가 좌익선상 2루타를 쳤으나 1루주자 문정빈이 홈까지 대시하다가 태그 아웃돼 역전을 만들지는 못했다.
KT가 6회말 정우영을 상대로 볼넷 2개와 몸에 맞는 볼 1개로 1사 만루의 기회를 만들었다. 손민석의 2루수앞 땅볼 때 3루주자가 홈을 밟아 6-5. 손민석의 2루 도루로 2사 2,3루의 찬스가 이어졌으나 문상철이 헛스윙 삼진을 당해 추가 득점엔 실패했다.
LG가 7회초 만루 찬스에서 득점하지 못하자 KT가 다시 달아났다. 7회말 선두 유준규의 우월 2루타로 찬스를 만들었고, 1사 3루서 오윤석의 중견수 희생플라이로 7-5.
9회초 LG가 끝내 동점을 만들었다. KT는 새 아시아쿼터 스기모토를 냈고 선두 이영빈이 헛스윙 삼진을 당하며 1점차로 경기가 끝나는가 했다.
하지만 김민수의 중전안타에 이재원의 내야 땅볼로 2사 2루의 마지막 기회가 만들어졌다. 천성호가 풀카운트 승부에서 날카로운 우전안타를 때려냈고 7-7이 됐다.
KT가 9회말 김영우에게 삼자범퇴 당하며 무승부로 경기 끝.
LG 선발 치리노스는 첫 연습경기서 3이닝 1안타 2탈삼진 무실점의 호투로 출발하며 여전한 실력을 과시했다. 2년차 김영우는 9회말에 나와 문상철을 3구 삼진으로 돌려세우더니 전 타석에서 2루타를 친 유준규를 중견수 플라이, 김민혁을 2루수앞 땅볼로 가볍게 제압하며 올시즌에도 기대감을 갖게 했다.
KT는 오원석이 2이닝 6안타(1홈런) 4실점(3자책)으로 부진한 모습을 보였지만 원상현이 1이닝 무안타 2탈삼진 무실점을 보였다.
KT로선 불펜의 핵심 전력이 될 한승혁과 스기모토가 나란히 실점을 하며 동점을 내준 부분이 아쉬웠다.
연습경기지만 KT 이적후 처음으로 이전팀 LG와 만난 김현수는 3타수 2안타 2득점을 기록했다.
오키나와=권인하 기자 indyk@sportschosun.com