윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할 것"

기사입력 2026-03-01 17:46


윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할…

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 윤종신이 '절친' 장항준 감독을 저격했다.

1일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 유튜브 채널에는 '윤종신 선정' 최고의 인생을 사는 남자 1위 장항준'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개한 영상에서 윤종신은 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 관객을 눈앞에 두고 있는 장항준 감독을 언급했다. 그는 "내가 본 인생 중에 최고의 인생이다"라면서 "20대 때 나를 만나서 어떻게 복지가 해결됐고, 김은희 작가를 만나 모든 게 해결됐다. 거기다 이제 덤(영화)까지 잘됐다"고 말했다.

이에 유재석이 "잘 돼서 기분 좋지만 양가적인 감정이 들 수 있지 않느냐"고 물었고, 윤종신은 "분수에 넘치는 행운이 오면 결국은 망할 것이다"라며 "그건 10년 안에 (그 시기가) 올 것이다"라고 이야기했다. 그는 "장항준의 능력에 넘치는 게 뭐가 왔다. 지금 과하다. 후세까지 갈 게 얘한테 너무 많이 와서 걱정된다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

앞서 윤종신은 자신의 SNS에 '왕과 사는 남자' 600만 돌파 인증 사진을 게재하며 "이 정도까지 바란 건 아니었는데. 거들먹거리는 거 어떻게 보지?"라는 소감으로 재미를 안긴 바 있다.

한편 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화로, 개봉 26일째인 이날 8,006,326명을 기록했다.

또한 윤종신이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com

