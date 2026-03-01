"故박보람 떠난지 벌써 2년" 자이언트핑크, 생일에 납골당 찾은 우정

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 자이언트핑크가 故 박보람의 생일을 맞아 납골당을 찾았다.

1일 자이언트핑크는 "오늘은 보람이 생일. 벌써 2년이 다 돼가네"라며 납골당을 찾은 모습을 공개했다.

EXID 혜린, 지인 등과 함께 납골당을 찾은 그는 생일 케이크도 챙겼다. 환한 미소와 함께 손하트도 한 그는 "벌써 2년이 다되가네.. 잘지내구 있지? 언니들이 또 왔단다 이놈아…!!!!!!! 알라뷰 박보라미♥"라며 그리움과 애정을 더해 눈길을 끌었다.


한편 박보람은는 지난 2024년 4월 11일 급성알코올중독으로 세상을 떠났다. 향년 30세. 박보람은 지난 2024년 4월 11일 오후 10시께 경기 남양주시에 있는 지인의 집에서 쓰러진 채 발견됐다. 지인들과 술자리를 갖던 중 화장실에서 쓰러진 채 발견된 박보람은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망했다.

경찰은 구체적인 사망 원인을 파악하기 위해 유족들의 동의를 얻어 부검을 의뢰했다. 부검 결과 타살이나 극단적 선택의 흔적은 발견되지 않았다. 이후 박보람 사망 원인이 급성알코올중독으로 추정된다는 국립과학수사연구소의 최종 부검 결과가 발표됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

