'장정윤♥' 김승현, 딸 남친 '연봉 1억' 듣고 태세 전환? "꽉 잡아라"

기사입력 2026-03-01 19:28


'장정윤♥' 김승현, 딸 남친 '연봉 1억' 듣고 태세 전환? "꽉 잡아…

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 겸 배우 김승현이 딸의 남자친구가 밝힌 '연봉 1억' 소식에 놀라움을 감추지 못했다.

1일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '수빈아 오래오래 행복해야 한다...?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김승현은 딸 수빈 양과 그의 남자친구를 만나 반갑게 인사를 나누며 대화를 이어갔다.

지난 2024년 한 차례 만남 이후 두 번째로 마주한 김승현은 딸의 남자친구에게 "그동안 잘 지냈느냐"고 다정하게 안부를 물었다. 이에 수빈 양의 남자친구는 "맨날 일, 집, 일, 집이었다"며 근황을 전한 뒤 "지난번과 많이 달라진 점은 직급이 많이 상향됐다"고 승진 소식을 밝혔다.


'장정윤♥' 김승현, 딸 남친 '연봉 1억' 듣고 태세 전환? "꽉 잡아…
이를 들은 김승현은 "축하한다"며 기쁜 마음을 드러냈고, 조심스럽게 연봉에 대해서도 질문했다. 남자친구는 "연봉은 1억 원이 조금 넘는다"고 솔직하게 답해 놀라움을 안겼다.

김승현은 화색을 띠며 "대단하다. 나보다 나은 것 같다"고 연신 감탄했고, 이어 딸에게 "남자친구 꽉 잡아라"라고 농담 섞인 조언을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

대화 말미 김승현은 "서로 의지하면서 잘 지내라"며 두 사람의 앞날을 응원했다. 이어 홍대의 의류 매장을 방문해 수빈 양의 남자친구를 위한 선물을 직접 계산하는 등 '딸바보 아빠' 면모를 보이기도 했다.

김승현은 "수빈이 잘 챙겨줘서 고맙다. 새해 복 많이 받아라"라고 덕담을 건네며 훈훈하게 만남을 마무리했다.


한편 김승현은 미혼부로 딸 수빈 양을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 지난 2024년 둘째 딸 리윤을 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

3·1절, 태극기로 순국선열 기린 개념 연예인들..서현·이동욱·김희선 SNS 인증

2.

윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할 것"

3.

'경거망동' 장항준, 성형·개명·귀화 직전 '배텐' 재출연…천만공약 바꿀까

4.

양치승, 15억 사기 당했지만.."짠돌이 보다 호구로" 직원 밥값 쿨 결제

5.

[공식]소녀시대 총출동? 제시카까지 등장…'법적 부부' 변요한♥티파니, 가짜 웨딩사진에 황당

연예 많이본뉴스
1.

3·1절, 태극기로 순국선열 기린 개념 연예인들..서현·이동욱·김희선 SNS 인증

2.

윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할 것"

3.

'경거망동' 장항준, 성형·개명·귀화 직전 '배텐' 재출연…천만공약 바꿀까

4.

양치승, 15억 사기 당했지만.."짠돌이 보다 호구로" 직원 밥값 쿨 결제

5.

[공식]소녀시대 총출동? 제시카까지 등장…'법적 부부' 변요한♥티파니, 가짜 웨딩사진에 황당

스포츠 많이본뉴스
1.

'3.1절의 치욕' 한국농구,일본에 완패했다…마줄스 감독, 데뷔전 2연패 수모. 중국에 승리했던 기세는 어디로...

2.

"공격 당사국 영토에서 경기하는 것은 용납 불가" '하메네이 사망 후폭풍' 이란, 북중미월드컵 보이콧 시사...FIFA도 '예의 주시'

3.

한화를 18-0으로 이긴 지바롯데를 4-3으로 이긴 롯데다! → 3·1절 한일 롯데 교류전 승리. 로드리게스 3이닝 퍼펙트!

4.

'전격 공개' 韓 첫 공식 연습경기 선발, 왜 이 선수인가…메이저리거까지 완전체 첫 훈련[오사카 현장]

5.

벌써 154㎞ 퍽! 롯데 윤성빈, 1군 첫 세이브 해냈다! → 지바롯데 1군 맹추격 따돌려 [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.