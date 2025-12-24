지난해 중증외상 환자 8170명…남자가 여자보다 3배 가까이 많아

|
지난해 중증외상 환자는 8170명으로, 남자가 여자보다 3배 가까이 많은 것으로 집계됐다.
조사 결과 2024년 중증외상 환자는 8170명 중 남자(73.1%)가 여자(26.9%)보다 더 많았고, 연령별로는 60대(1,804명, 22.1%)의 환자가 가장 많았다중증외상 환자의 치명률(사망)은 54.7%(4467명)로 2016년 60.5%와 비교해 감소 추세를 보였다. 생존자(3703명) 중 74.9%는 장애가 발생했고, 30.8%의 환자는 중증장애가 발생했다. 장애율은 2016년 62.8%에서 2024년 74.9%로 증가했으며, 중증장애율은 2022년까지 감소추세를 보인 이후, 2023년 28.8%, 2024년 30.8%로 증가 추세를 보이고 있다.
중증외상 발생 시 손상 부위는 2024년 기준 주로 두부(41.6%)와 흉부(33.4%), 하지(13.5%) 순으로 나타났다.
중증외상 환자의 권역외상센터 이송 비율은 2016년 15.0%에서 2024년 46.9%로 꾸준히 증가했다.
비외상성 중증손상 환자는 2024년 1만6715명 발생했다. 2015년 1만5399명에서 2016년 1만8130명으로 증가했다가 2017년 1만5118명 발생으로 감소한 이후 다시 증가하는 추세다. 2024년 기준 남성은 8435명, 여성은 8261명의 비외상성 중증손상이 발생했다.
비외상성 중증손상은 매년 중독(화학물질 또는 다른 물질과의 접촉, 2024년 70.7%)에 의해 가장 많이 발생했다. 의도성별로 나누어보면 자해/자살에 의한 경우(2024년 65.6%)가 가장 많았는데, 특히, 여성의 자해/자살이 2024년 73.4%로 여성의 비외상성 중증손상 중 자해/자살이 남성(57.5%)보다 많은 것으로 나타났다. 연령별로 살펴보면, 10대의 중독으로 인한 비외상성 중증손상이 2015년 47.4%에서 2024년 76.9%로 급격하게 증가했다.
임승관 질병관리청장은 "응급의료체계 강화와 이송·치료 과정의 개선 등을 통해 치명률은 감소했지만, 증가하고 있는 장애율을 개선하기 위해서는 생존 이후 치료 및 재활과 장애 관리를 위한 정책적 보완이 필요함을 시사한다"면서, "중증외상 생존자 상당수가 장기적인 신체·정신적 장애를 경험하는 만큼 지역사회 기반 재활 서비스 확충과 예방 교육, 안전 환경 개선이 매우 중요하다. 비외상성 중증손상 또한, 증가하고 있는 청소년의 중독 및 여성의 자해/자살 등에 대한 사회적 관심과 대책이 필요하다"고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com