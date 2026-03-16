화사, 리뉴얼 CJ웰케어 '바이오코어 500억 유산균' 모델 발탁

◇화사가 새로운 모델로 발탁된 '바이오코어 건강한 유산균' 캠페인 영상 캡처. 이미지=CJ웰케어
'화사하게 증식한다'.
가수 화사가 새단장한 CJ웰케어의 프리미엄 유산균 브랜드 '바이오코어(BYOCORE)'의 대표 제품인 '바이오코어 건강한 유산균'(이하 '바이오코어 500억 유산균'·사진)'의 새로운 모델로 발탁됐다.
'바이오코어'는 CJ웰케어의 60년 발효기술 노하우를 집약한 고함량 기능성 프리미엄 유산균 브랜드로, 이번 리뉴얼의 첫 번째 핵심은 '장용성 캡슐' 적용이다. 유산균은 섭취 후 위산과 담즙산에 의해 대부분 사멸해 장까지 도달하기 어렵다는 한계가 있는데, 바이오코어 500억 유산균은 위에서 녹지 않고 장에서만 녹는 장용성 캡슐을 적용해 유산균이 장 끝까지 살아서 전달될 수 있도록 설계했다. 특히 충분한 균수를 장까지 전달하기 위해 국내 상온 최대 보장균수인 500억 CFU를 유지하면서도 생존율을 높였다.
두 번째 리뉴얼 포인트는 비피더스균의 1종에서 4종으로의 확대다. 이번 리뉴얼을 통해 비피더스균 종류를 대폭 늘려 소비자가 한 제품으로 다양한 유산균을 섭취할 수 있도록 했다. 바이오코어 500억 유산균에는 비피더스균 외에도 CJ웰케어가 독자 개발한 CJLP133 균주가 탑재됐다. CJLP133은 장 건강과 함께 피부 건강까지 인정받은 균주로, 장 뿐만 아니라 피부 건강에도 도움을 준다.
CJ웰케어는 이번 리뉴얼을 계기로 가수 화사를 '바이오코어'의 새 광고 모델로 발탁했다. 화사는 강렬한 퍼포먼스와 건강미 넘치는 이미지로 폭넓은 팬층을 보유하고 있으며, 바이오코어의 고함량 기능성 프리미엄 유산균 콘셉트와 잘 부합한다는 평가다. 이번 캠페인 광고는 '화사하게 증식한다'는 핵심 카피를 중심으로, 화사가 직접 제품을 들고 노래하며 춤추는 활기찬 비주얼로 구성됐다.
CJ웰케어 관계자는 "이번 바이오코어 500억 유산균의 리뉴얼은 실제 장 환경에서의 활용 가능성까지 고려한 설계로, 소비자가 보다 체계적인 장 건강 관리를 기대할 수 있도록 했다"며, "국내 상온 최대 보장균수 500억 CFU에 장용성캡슐과 다양한 비피더스균을 더해 유산균 시장에서 장 건강 관리 솔루션을 제시할 것"이라고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com