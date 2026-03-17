'세계 수출시장 점유율 1위' 우리나라 제품수 81개…메모리 반도체, 5년만에 1위 탈환

기사입력 2026-03-17 16:48


우리나라 수출시장 점유율 1위 품목 수가 5년 연속 세계 10위를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

17일 한국무역협회 국제무역통상연구원이 발표한 '세계 수출시장 1위 품목으로 본 우리 수출의 경쟁력'에 따르면, 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위인 우리나라 제품 수는 81개로 나타났다. 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국(2087개)이었으며, 독일(520개), 미국(505개), 이탈리아(199개), 인도(172개)가 뒤를 이었다.

우리나라의 세계 점유율 1위 품목 81개 가운데 20개가 2024년에 새롭게 1위를 차지했다. 특히 최대 수출품목인 메모리 반도체가 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 제품의 선전으로 5년 만에 중국을 제치고 세계 1위를 탈환했다. 또한, 북미 중심의 전력 인프라 수요 확대로 인해 변압기, K뷰티 열풍에 힘입어 마스크팩이 각각 세계 1위로 신규 등극했다.

비휘발성저장장치(SSD), 차량시동용 납축전지, 차부품용 고무 등 총 37개 품목은 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 반면, 2023년에는 1위였으나 2024년에 순위가 하락한 품목은 17개로 조사됐다.

수출액 1억 달러 이상이면서 세계 점유율 2~10위인 품목 가운데 2020년→2022년→2024년에 걸쳐 순위가 단계적으로 상승한 품목은 19개로 집계됐다.

한편, 보고서는 일본과의 경쟁력 격차 축소에도 주목했다. 2020년 대비 2024년 일본의 1위 품목 수는 159개에서 118개로 급감한 반면, 우리나라는 81개를 견조하게 유지했다는 분석이다.


김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

'48세' 늦깎이 인도 아빠 럭키, 자연임신 소식에 "또래들에 희망을 줘" ('슈돌')

4.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

5.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 둔 워킹맘의 현실 교육법 "제일 힘든 촬영장 데리고 다닐 것"

연예 많이본뉴스
1.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

'48세' 늦깎이 인도 아빠 럭키, 자연임신 소식에 "또래들에 희망을 줘" ('슈돌')

4.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

5.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 둔 워킹맘의 현실 교육법 "제일 힘든 촬영장 데리고 다닐 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

4.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

5.

홍명보호 월드컵 천운 따르나, '515억' 멕시코 핵심 A매치 제외 요청...발목 수술 여파, 시즌 11경기 1골 심각 부진

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.