강북힘찬병원, 서울과기대와 지역사회 보건 향상 MOU 체결

기사입력 2026-03-18 08:43


[스포츠조선 장종호 기자] 강북힘찬병원은 17일 오후 2시 병원 8층 회의실에서 서울과학기술대학교와 지역사회 보건 향상 및 의료서비스 지원을 위한 진료협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식은 강북힘찬병원 정기호 병원장과 서울과학기술대학교 김동환 총장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데, 기관 소개 영상 시청과 참석자 소개, 협약 개요 설명 및 협약서 서명, 기념사진 촬영 및 환담 순으로 진행됐다.

이번 협약을 통해 강북힘찬병원은 서울과학기술대학교 학생과 교직원에게 신속하고 수준 높은 의료 서비스를 제공하게 된다. 또한 양 기관은 긴밀한 상호 협력을 기반으로 지역사회 보건 수준을 향상시키는 데 기여할 계획이다.

강북힘찬병원 정기호 병원장은 "의료기관과 교육기관 간 협력은 단순한 지원을 넘어 건강한 지역사회를 만드는 중요한 기반이라고 생각한다"며 "이번 협약을 계기로 양 기관의 협력 체계를 더욱 강화하고, 대학 구성원을 포함한 지역 주민들이 보다 양질의 의료 서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




강북힘찬병원, 서울과기대와 지역사회 보건 향상 MOU 체결
강북힘찬병원 정기호 병원장(왼쪽)과 서울과학기술대학교 김동환 총장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

2.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

3.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

4.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

5.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.