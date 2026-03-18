강북힘찬병원, 서울과기대와 지역사회 보건 향상 MOU 체결
[스포츠조선 장종호 기자] 강북힘찬병원은 17일 오후 2시 병원 8층 회의실에서 서울과학기술대학교와 지역사회 보건 향상 및 의료서비스 지원을 위한 진료협력 업무협약(MOU)을 체결했다.
이날 협약식은 강북힘찬병원 정기호 병원장과 서울과학기술대학교 김동환 총장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데, 기관 소개 영상 시청과 참석자 소개, 협약 개요 설명 및 협약서 서명, 기념사진 촬영 및 환담 순으로 진행됐다.
이번 협약을 통해 강북힘찬병원은 서울과학기술대학교 학생과 교직원에게 신속하고 수준 높은 의료 서비스를 제공하게 된다. 또한 양 기관은 긴밀한 상호 협력을 기반으로 지역사회 보건 수준을 향상시키는 데 기여할 계획이다.
강북힘찬병원 정기호 병원장은 "의료기관과 교육기관 간 협력은 단순한 지원을 넘어 건강한 지역사회를 만드는 중요한 기반이라고 생각한다"며 "이번 협약을 계기로 양 기관의 협력 체계를 더욱 강화하고, 대학 구성원을 포함한 지역 주민들이 보다 양질의 의료 서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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|강북힘찬병원 정기호 병원장(왼쪽)과 서울과학기술대학교 김동환 총장
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