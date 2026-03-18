검진에서 발견된 담석, 수술이 필요한 경우는?

기사입력 2026-03-18 09:31


검진에서 발견된 담석, 수술이 필요한 경우는?
일산백병원 외과 정성원 교수가 담석증 표준 치료인 복강경 담낭절제술을 시행하고 있다.

[스포츠조선 장종호 기자] 건강검진에서 우연히 담석이 발견되는 사례가 증가하면서, '담석이 있으면 반드시 수술해야 하는가'에 대한 관심이 높아지고 있다.

전문가들은 담석이 있다고 해서 모두 수술이 필요한 것은 아니며, 증상 유무와 합병증 위험을 종합적으로 고려해 치료 방침을 결정해야 한다고 강조한다.

인제대학교 일산백병원 외과 정성원 교수는 "담석증은 비교적 흔한 질환이지만, 증상이 없는 경우에는 대부분 치료 없이 경과 관찰이 원칙"이라며 "담석의 존재 자체보다 환자의 증상과 합병증 위험을 기준으로 치료 여부를 판단하는 것이 중요하다"고 설명했다.

◇담석 환자 80% 이상 무증상…국내 유병률 2~2.4%

담석은 성인에서 흔히 발견되는 질환이다. 미국에서는 약 10%, 유럽에서는 5.9~21.9%의 유병률이 보고되며, 한국은 상대적으로 낮은 약 2~2.4% 수준으로 알려져 있다. 특히 담석 환자의 80% 이상은 증상이 없는 상태에서 건강검진 초음파 검사 등을 통해 우연히 발견된다.

무증상 담석의 경우 연간 증상 발생률은 2~3%, 합병증 발생률은 0.1~0.3% 로 비교적 낮은 편이다.

정성원 교수는 "무증상 담석은 평생 문제를 일으키지 않는 경우도 많아 예방적 수술을 일률적으로 시행하지 않는다"고 말했다.

◇복통·염증 발생 시 수술 필요…담낭 용종 동반된 경우도 고려


반면 담석으로 인한 증상이 나타나거나 합병증이 발생한 경우에는 치료가 필요하다. 대표적인 증상은 담도산통(biliary colic)으로, 오른쪽 윗배나 명치 부위에서 갑작스럽게 시작되며 기름진 음식 섭취 후 악화되는 경우가 많다. 통증은 쥐어짜는 양상으로 나타나고, 등이나 오른쪽 어깨로 퍼지는 방사통이 동반되기도 한다.

담석으로 인한 복통이 발생했거나 ▲급성 담낭염 ▲담관염 ▲담석성 췌장염이 동반된 경우에는 수술이 권고된다.

이와 함께 담낭 벽이 석회화된 '도자기 담낭'이 있거나, 3cm 이상의 큰 담석, 담낭 용종이 동반된 경우에는 예방적 수술을 고려할 수 있다. 특히 고령이거나 고위험 기저질환을 가진 환자에서도 예방적 수술이 필요할 수 있다.

◇비만·대사질환 증가로 담석 환자 증가 추세

담석은 담즙 성분의 불균형이나 담낭 운동 기능 저하로 발생한다. 특히 담즙 내 콜레스테롤 농도가 높거나 담즙 정체가 지속될 경우 형성이 촉진된다. 최근 국내 연구에서는 담석 환자의 약 53.8%가 콜레스테롤 담석으로 나타났다. 특히 50세 미만에서 비율이 더 높았다. 이는 복부 비만, 고지방 식습관, 당뇨병 등 대사질환 증가와 관련된 것으로 분석된다. 또한 여성 호르몬은 담즙 내 콜레스테롤 농도를 증가시켜 여성에서 담석 위험을 높이는 요인으로 알려져 있다.

◇표준 치료는 복강경 담낭절제술…회복 빠르고 재발 위험 낮춰

증상이나 합병증이 있는 담석증의 표준 치료는 복강경 담낭절제술이다. 절개 범위가 작고 회복이 빠르며 재발 위험을 낮출 수 있는 장점이 있다.

최근에는 고해상도 3차원 영상과 정밀한 기구 조작이 가능한 로봇 담낭절제술도 일부 환자에서 활용되고 있다. 특히 염증이 심하거나 비만 환자, 과거 복부 수술로 복강 내 유착이 예상되는 경우에 도움이 될 수 있다.

정성원 교수는 "담석증은 흔하지만 환자마다 상황이 다르다"며 "복통이 반복되거나 황달, 발열 등의 증상이 있다면 단순 소화불량으로 넘기지 말고 전문의 진료를 받아야 한다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


검진에서 발견된 담석, 수술이 필요한 경우는?
정성원 교수

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