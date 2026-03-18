삼성전자, AMD에 HBM4 공급…AI 메모리·컴퓨팅 기술 분야 협력 강화
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|◇ 3월 18일 삼성전자의 최첨단 반도체 생산지인 평택 팹에서 전영현 삼성전자 DS부문장(왼쪽)과 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있는 모습. 사진제공=삼성전자
삼성전자가 미국 인공지능(AI) 반도체 기업인 AMD의 AI 가속기에 탑재되는 HBM4 우선 공급업체로 지정됐다. AMD와 AI 메모리·컴퓨팅 기술 분야 협력도 강화한다
18일 삼성전자에 따르면 이날 평택사업장에서 AMD와 차세대 AI 메모리, 컴퓨팅 기술 분야 협력을 확대하는 업무협약(MOU)을 체결했다.
전영현 삼성전자 DS부문장은 "(양사는) AI 컴퓨팅 발전이라는 공통된 목표를 공유하고 있으며, 협약으로 협력 범위가 확대될 것"이라고 말했다. 삼성전자가 HBM4, 차세대 메모리 아키텍처, 최첨단 파운드리·패키징 기술등 AMD의 AI 로드맵을 지원할 수 있는 독보적인 턴키 역량을 보유하고 있다고도 강조했다.
삼성전자는 AMD AI 가속기에 탑재되는 HBM4 우선 공급업체로 지정됐다. 삼성전자는 AMD의 차세대 AI 가속기 'Instinct MI455X' GPU에 업계 최고 성능 HBM4를 본격 탑재할 계획이다. 특히 AMD에 HBM4를 공급하며 HBM 시장 주도권을 강화할 예정이다.
삼성전자와 AMD는 AI 데이터센터 랙 단위 플랫폼 Helios와 6세대 EPYC 서버 CPU의 성능을 극대화하기 위해 고성능 DDR5 메모리 솔루션 분야와 AMD의 차세대 제품을 위탁 생산하는 파운드리 협력 범위를 확대한다.
삼성전자와 AMD는 약 20년간 그래픽, 모바일, 컴퓨팅 기술 분야에서 협력을 이어온 바 있다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
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