자유총연맹, 설립이념 '평화'로 바꾸고 남북협력 활동 추진

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정부 지원을 받아 운영하는 법정 국민운동단체인 자유총연맹이 설립이념을 자유와 안보에서 평화로 바꾸고 명칭 개정도 추진하고 나섰다.
이를 위해 김상욱 자유총연맹 총재직무대리는 오는 31일까지 전국 17개 시·도지부회장을 차례로 만나 평화 이념을 담은 향후 활동방향과 명칭 개정 의지를 설명하고 이해를 구할 계획이다.
자유총연맹은 행정안전부 소관의 평화통일을 추구하는 민간단체로 정부 예산지원을 받으면서도 정치 편향, 관권선거 논란 등으로 정치권에서 지원을 중단해야 한다는 지적이 나오기도 했다.
이와 관련, 자유총연맹은 지난해 12월 정치 관여 금지 조항을 정관에 복원했다. 또 감사실을 재개설하고 그 산하에 '정치중립관리센터'를 신설키로 했다. 센터는 내부 직원의 정치 관연 활동을 실시간으로 감시하고 차단하는 '워치독(Watchdog)' 역할을 수행한다.
외부 전문가를 위원장으로 하는 감사평가위원회를 구성, 연맹이 추진하는 모든 사업이 '국민 정서'와 '정치적 중립'에 부합하는지 검증하고 국민이 이해할 수 있는 공익활동에만 집중할 방침이다.
이와 함께 내부 고발 및 상시 모니터링 시스템을 강화해 정부 보조금 집행과정을 투명하게 공개하고 회계 부정 소지를 제거할 계획이다.
자유총연맹은 17개 시·도지부, 228개 시·군·구회, 3308개 읍·면·동 위원회 조직을 두고 있으며 회원수는 320만명에 달한다. 이종걸 전 국회의원이 23대 총재 후보로 지난달 지명됐지만 스스로 사퇴하면서 현재 총재 궐위 상태다.
김상욱 총재 직무대리는 "조직의 변화가 절실해 우선 시도지부에 이해를 구할 계획"이라며 "앞으로 총재가 본인 성향에 따라 조직을 휘두를 수 없도록 불가역적인 시스템을 구축하는 게 제 소명으로 본다"고 말했다.