결혼 3분 만에 '초고속' 이혼…신랑이 뭐라고 했길래?
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|자료사진 출처=픽사베이
[스포츠조선 장종호 기자] 결혼 3분 만에 초고속 이혼을 한 커플의 사연이 화제를 모으고 있다.
데일리스타 등 외신들에 따르면 쿠웨이트에서 결혼 등록을 마친 커플이 신랑의 발언 때문에 단 3분 만에 혼인이 무효 처리되는 이례적인 일이 발생했다.
커플은 법원에서 혼인 절차를 마치고 정식 부부로 인정받았지만, 법정을 나서던 순간 돌발적인 상황이 벌어졌다. 신부가 이동 중 발을 헛디뎌 넘어지자, 이를 지켜본 신랑이 신부를 향해 "멍청하다"는 취지의 모욕적인 말을 내뱉은 것이다.
이 발언에 화가 난 신부는 곧바로 판사에게 혼인 무효를 요청했고, 판사는 이를 받아들여 결혼 성립 직후 곧바로 혼인을 취소했다. 두 사람은 법원을 벗어나기도 전에 법적으로 다시 남남이 된 셈이다.
해당 커플은 결국 결혼 생활을 단 한순간도 유지하지 못했으며, 이번 사례는 쿠웨이트에서 기록된 가장 짧은 결혼으로 알려졌다.
네티즌들은 "존중 없는 결혼은 시작부터 실패한 것", "처음부터 저런 신랑의 태도라면 빨리 떠나는 것이 낫다", "그동안 만나면서 인성을 몰랐을까" 등의 댓글을 남기고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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