[SC헬스칼럼] 시력교정의 복병 '난시', 깎지 않고 교정하는 게 관건

시력교정 수술을 위해 안과를 찾는 이들의 공통된 소망은 '두껍고 불편한 안경으로부터의 해방'이다.
난시를 레이저로 교정하면 근시만 있을 때보다 각막을 대략 20~30% 더 깎아야 한다. 이는 각막의 안정성을 해치는 원인이 된다. 레이저 수술이 불가능할 때 대안으로 꼽히는 렌즈삽입술(ICL) 역시 고도난시라면 '토릭 ICL'이라는 특수 렌즈를 써야 하는데, 비용이 고가일 뿐 아니라 눈 안에서 렌즈가 미세하게 회전할 경우 교정 효과가 떨어진다는 단점이 있다.
이런 한계를 극복하는 최선의 해결책이 바로 '각막절개 난시교정술'이다. 이 방식은 레이저로 각막 중심부를 깎는 대신, 안과용 미세 나이프로 각막 주변부를 살짝 절개해 각막의 인장력을 조절함으로써 굴절 장애를 바로잡는다.
난시교정술의 진가는 단독 수술로 활용될 때 뿐만 아니라 다른 시력교정술과 결합했을 때도 빛을 발한다.
대표적인 사례가 바로 본 의료진이 세계적인 학술지 '코니아(Cornea)'지에 발표한 '슈퍼세이브 스마일(SSVC)' 이다.
난시가 심해 스마일라식이 불가능할 경우 먼저 난시교정술로 난시를 충분히 줄인 후 스마일라식이나 스마일프로를 진행하면 안전하게 시력을 회복할 수 있다. 실제 임상 결과 평균 5.12디옵터의 고도난시 환자들이 병합 수술 후 평균 0.21디옵터까지 낮아졌으며, 평균 나안시력 1.0이라는 우수한 성적을 거두었다.
또한 렌즈삽입술(ICL)을 계획하는 환자들에게도 이 병합 수술은 효율적인 대안이 된다. 비싸고 관리가 까다로운 토릭 렌즈 대신, 난시교정술과 일반 ICL 수술을 병행하면 비용 부담은 낮추면서도 눈 안에서 렌즈가 돌아가 시력이 변할 우려 없이 안정적인 시력을 확보할 수 있다.
이외에도 백내장 수술 시 또는 수술 후에 시력의 질을 떨어뜨리는 잔여 난시를 해결하는 데도 난시교정술은 매우 유용하게 적용된다.
다만, 난시교정술 고도의 전문 기술이기 때문에 의료진의 풍부한 임상 경험과 정밀한 데이터가 필수적으로 뒷받침되어야 한다.
도움말=온누리스마일안과 김부기 원장
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