수년간 두통에 생리까지 끊겨…"20년간 귤 크기만 뇌종양 자라"

기사입력 2026-03-25 08:07


수년간 두통에 생리까지 끊겨…"20년간 귤 크기만 뇌종양 자라"
사진출처=미러

[스포츠조선 장종호 기자] 수년간 극심한 두통에 시달리다 생리까지 멈춘 30대 여성의 머리에서 귤 크기만 한 뇌종양이 발견됐다.

그동안 병원에 간 여성은 매번 '불안 증세'라는 진단만 받았다고 분통을 터뜨렸다.

미러 등 외신들에 따르면 영국 웨일스 케어필리 출신의 조디 볼턴(38)은 지난해 MRI 검사를 받은 결과, 귤 크기만 한 뇌종양이 발견됐다고 밝혔다. 의료진은 이 종양이 20년 가까이 뇌 속에 자리했을 가능성이 있다고 설명했다.

그녀는 2020년부터 극심한 두통에 시달리고 급기야 생리까지 멈춰 병원을 찾곤 했는데 그때마다 "심한 불안 증세 때문"이라는 답이 돌아왔다고 주장했다.

이어 "오랫동안 답을 찾지 못해 스스로를 의심했는데, 뇌 속에 그렇게 큰 종양이 있었다는 사실은 충격이었다. 더 일찍 발견됐다면 내 삶은 달라졌을 것"이라고 호소했다.

지난해 3월 결국 정밀검사를 받았고, 종양이 호르몬에 영향을 주고 있다는 사실이 확인됐다.

같은 해 6월, 12시간에 걸친 수술로 종양의 85%가 제거됐지만, 시신경을 감싸고 있는 나머지 15%는 남겨둘 수밖에 없었다. 이후 '저등급 뇌수막종'으로 판명됐으며 수술 후 상처 부위에 감염이 발생해 두개골 일부를 제거해야 했고, 현재는 티타늄 판 삽입 수술을 기다리고 있다. 그동안 조디는 외출 시 안전모를 착용해야 하며, 여섯 살 아이를 돌보는 일상도 큰 제약을 받고 있다.

조디는 "조기에 발견하고 제대로 치료를 받았다면 지금의 생활과는 다르게 지내고 있을 것"이라며 분노와 아쉬움을 드러냈다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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