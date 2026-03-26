서울성모병원 윤승근 교수팀, '영상 유도 흉관 삽입 장치' 특허 등록…글로벌 진출 예고

[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 심장혈관흉부외과 윤승근 교수팀이 기존의 블라인드 방식으로 이루어지던 흉관 삽관술의 한계를 극복하기 위해, 영상 유도 방식을 적용한 차세대 의료 기술인 '영상 유도하 흉관 삽관술(SG-CTD, Scope-Guided Closed Thoracostomy Drainage)'을 개발하고, 관련 장치에 대한 특허 등록(흉강경하 흉관 삽입 장치 및 이의 작동방법, 제10-2921144호)을 완료했다.
이번 기술 개발은 기존 시술 과정에서 발생할 수 있었던 합병증 위험을 낮추고, 시술의 정확성을 높여 환자 안전을 강화했다는 점에서 의미가 크다.
이들은 이번 기술의 실현 가능성을 검증하기 위해 데모 장비(Demo-scope)를 제작하고 동물 모델을 활용한 슌-랩(Wet-lab) 테스트를 진행했다. 그 결과 영상 유도 시스템을 통해 흉관을 삽입할 경우 기존 방식 대비 시술의 정밀도가 향상되었으며, 삽관과 동시에 내부 상태를 확인하는 1차 진단이 가능함을 증명했다.
연구팀은 향후 카데바를 활용한 추가 검증을 통해 기술적 완성도를 더욱 높일 계획이며, 식약처 및 건강보험심사평가원 등 관계 부처의 인허가 절차를 거쳐 국내외 의료 현장에 이 기술을 보급하는 것을 목표로 하고 있다.
이번 프로젝트를 주도한 윤승근 교수는 "흉관 삽관 경험이 있는 의료진이라면 누구나 실시간 영상 확인의 필요성을 실감해 왔을 것"이라며, "이번에 개발한 영상 유도 장치는 시술의 안전성과 정확성(Safety & Accuracy)을 동시에 확보해 환자들에게는 부작용 없는 안전한 시술을, 의료진에게는 더욱 직관적이고 편리한 시술 환경을 제공할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
연구팀은 현재 해외 특허 출원 과정을 진행 중이며, 정식 허가 이후 실제 임상 현장에서 해당 장치가 널리 활용될 수 있도록 기술적 지원과 보급에 박차를 가할 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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