프로야구 개막…신세계그룹 상반기 최대 쇼핑축제 '랜더스 쇼핑페스타'도 플레이볼

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프로야구 개막을 맞아 신세계그룹 상반기 최대 쇼핑축제 '랜더스 쇼핑페스타'(이하 랜쇼페)'가 4월 1일 시장된다.
랜쇼페는 2021년 야구단 SSG랜더스 창단 기념 행사인 '랜더스데이'로 시작해 지난해 쇼핑축제(FESTA)의 의미를 담아 '랜더스 쇼핑페스타'로 이름을 바꿨다. 해를 거듭할수록 혜택을 늘려가며 상반기 유통업계를 대표하는 쇼핑 행사로 자리매김했다.
이번 랜쇼페에서 파격적인 혜택으로 준비한 '스타템'은 200여 개, 그 중에서도 '슈퍼스타템' 16개가 단연 두드러진다.
'신세계와 함께하는 미식 여행'을 테마로 진행하는 '2026 랜슐랭가이드'도 눈에 띈다. 이마트는 봄 미나리를 곁들인 직화구이 '미나리삼겹살'을 준비했고 조선호텔은 '봄 시즌 애프터눈 티세트'를 내놓았다. 스타벅스는 KBO와 콜라보해 '베이스볼 그린티·핫도그·팝콘&프레첼'을 랜슐랭 한정 메뉴로 제공한다. 이마트 24는 손종원 셰프가 '일상에서 휴식을 취하며 편하게 즐기는 간편식'을 테마로 쌈밥정식 도시락, 김밥, 샌드위치 등 'Day off 시리즈'를 선보인다. 신세계백화점은 스위트델리·푸드마켓·식당가·와인에서 사용 가능한 최대 30% 푸드존 4종 쿠폰팩을 마련했다. JW메리어트호텔은 플레이버즈 2인 뷔페 식사권을 20% 할인한다.
올해 랜쇼페는 먹거리뿐만 아니라 일상용품은 물론 이색 상품도 마련할 수 있는 좋은 기회다.
지마켓은 랜쇼페 개막보다 하루 먼저인 3월31일 스테디셀러인 로보락의 신상품 '로보락 S10'을 단 하루 특가 164만원에 슈퍼스타템으로 준비했다. 랜쇼페 기간 중에는 최대 12% 할인쿠폰에 카드사 즉시 할인 혜택을 추가로 제공한다. 스타벅스에서는 프로야구 시즌 개막에 발맞춰 야구단별 텀블러와 머그 등 이색 굿즈를 선보이고 랜쇼페 기간동안 7만원 상당을 증정하는 '럭키7 쿠폰팩'을 마련했다.
SSG닷컴은 랜더스 쇼핑페스타 기간 매일 최대 12% 할인 쿠폰 또는 장보기 지원금을 랜덤 지급한다. 이와 함께 룰루레몬 스테디셀러 레인자켓 등 인기상품 중심으로 최대 30% 할인을 기획했다.
W컨셉은 패션·뷰티·라이프 60여종 스타템과, 랜쇼페 전용 오늘의 브랜드 최대 30% 할인 쿠폰팩 등 다채로운 혜택을 마련했다.
신세계면세점에서는 최대 80% 할인 메리트를 가진 화장품·병행수입브랜드·주류 등 온라인 전용상품을 준비했다. 또한 신세계사이먼 프리미엄 아울렛에서는 아울렛 가격에 최대 20% 할인을 진행한다.
까사미아에서는 뉴라인업 캄포레스트 마사지 리클라이너를 335만원에서 289만원으로 할인하고 무이자할부까지 더해 부담을 대폭 낮췄다. 신세계라이브쇼핑은 행사기간 동안 블루핏·기라로쉬·조선호텔HMR 등 매일 2개의 브랜드를 선정해 최대 25% 할인 쿠폰과 사은품 및 7% 추가적립금을 지급한다. 신세계아이앤씨는 초고속 위성 인터넷 '스타링크 위성 단말기'를 20% 할인 판매한다.
현장 이벤트도 마련했다. 스타필드 하남과 수원에서는 흑백요리사에 출연했던 중식마녀 포함 7인 스타셰프를 직접 만날 수 있는 팝업 스토어 공간이 마련된다. 신세계사이먼 프리미엄 아울렛 파주점에서는 캐치 티니핑 포토존·싱어롱 공연 등이 열린다.
신세계그룹은 "랜쇼페는 봄이 되면 고객들이 가장 기다리는 쇼핑축제로 자리매김할 것"이라며 "그룹의 역량을 총동원하여 고객에게 확실한 혜택을 줄 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com