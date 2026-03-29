"간편식으로 응원 시간 확보"…현대그린푸드, '집관' 트렌드 겨냥 그리팅몰서 'HMR' 기획전 진행
현대백화점그룹 현대그린푸드가 공식 온라인몰 그리팅몰에서 '요리는 짧게 응원은 길게 기획전'을 오는 30일부터 내달 5일까지 진행한다.
집에서 TV로 스포츠 경기를 관람하는 문화인 '집관(집+관람)'을 하며 먹기 적합한 가정간편식(HMR) 제품 40종을 정상가 대비 최대 10% 할인해 판매한다.
순살 닭다리살을 각기 다른 3가지 맛 소스로 조리한 닭강정 제품 3종 '흑초블랙 닭강정', '허니옐로 닭강정', '땅콩레드 닭강정'을 비롯해, 찹쌀을 넣어 쫀득한 맛의 도우에 페퍼로니와 치즈를 듬뿍 올린 '원테이블 페퍼로니 피자' 등이 대표 제품이다.
집관하며 간단한 주류를 곁들이기 좋은 '감바스 알아히요', '마라샹궈', '햄폭탄 송탄식부대찌개'도 할인 판매한다.
또한 야식으로 먹어도 부담이 적게 끔, 100g 당 당류가 2g 미만으로 만든 '저당 로제 떡볶이', 부추·표고버섯 등 8가지 채소로 만든 식물성 만두소로 속을 채운 '그리팅 채식교자' 등도 함께 마련했다.
현대그린푸드 관계자는 "간편하면서도 고퀄리티인 요리와 함께 집관할 수 있도록 다양한 제품을 합리적 가격으로 구매 가능한 기획전을 마련했다"며 "앞으로도 맛과 편리함은 물론, 건강한 재료로 정성을 다해 만든 HMR 제품을 지속 선보여 건강한 먹거리 트렌드를 지속 이끌어 나갈것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
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