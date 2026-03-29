아시아 미식 1번지 된 '홍콩'… 2026 아시아 50 베스트 레스토랑 1·2위 석권

기사입력 2026-03-29 11:12


아시아 미식 1번지 된 '홍콩'… 2026 아시아 50 베스트 레스토랑 …
◇홍콩 '더 체어맨(The Chairman)'이 '아시아 50 베스트 레스토랑 2026'에서 1위를 차지했다

홍콩이 아시아 미식 1번지로 인정을 받았다. 최근 진행된 2026 아시아 50 베스트 레스토랑에서 홍콩 레스토랑이 1·2위에 올랐다. 아시아 50 베스트 레스토랑은 2013년 시작, 아카데미 투표를 통해 아시아 최고의 레스토랑을 선정하는 미식 시상식이다.

29일 홍콩관광청에 따르면 지난 25일 열린 아시아 50 베스트 레스토랑 2026 시상식에서 홍콩의 더 체어맨이 1위에 올랐다. 더 체어맨은 홍콩의 정통 광둥 요리 레스토랑이다. 홍콩 현지의 식재료와 전통 조리법을 기반으로 2021년에 이어 다시 1위에 올랐다.

2위는 홍콩의 컨템포러리 레스토랑 '윙(Wing)'이 차지했다. 윙은 미쉐린 셰프 비키 청(Vicky Cheng)이 이끄는 파인다이닝 레스토랑으로, 광둥 요리를 현대적으로 재해석한 메뉴를 선보인다. 홍콩 레스토랑의 약진도 눈에 띈다. 네이버후드(24위), 에스트로(32위), 카프리스(35위), 모노(46위) 등 총 10곳의 레스토랑이 100위권 내에 이름을 올렸다.


아시아 미식 1번지 된 '홍콩'… 2026 아시아 50 베스트 레스토랑 …
◇아시아 50 베스트 레스토랑 2026' 시상식에 참석한 피터 람 홍콩관광청 회장
피터 람 홍콩관광청 회장은 "미쉐린 가이드, 블랙펄 레스토랑 가이드 등 권위 있는 미식 가이드에 200개 이상의 홍콩 레스토랑이 이름을 올리며 홍콩이 아시아의 '미식 수도'임을 다시 한번 확인했다"며 "홍콩관광청의 미식 가이드 '테이스트 홍콩(Taste Hong Kong)'을 따라 홍콩의 다양하고 독창적인 미식 문화를 경험해보길 바란다"고 전했다. 홍콩관광청은 지난 1월 미식 가이드북 '테이스트 홍콩'을 공개, 전자책 형태로도 다운로드할 수 있도록 했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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