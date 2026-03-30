"정상 체중 복부비만, 통풍 등 연관 고요산혈증 위험 높아"

기사입력 2026-03-30 10:21


"정상 체중 복부비만, 통풍 등 연관 고요산혈증 위험 높아"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 정상 체중이라도 복부비만이 있는 경우 무증상 고요산혈증 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

체중은 정상 범위에 속하지만, 복부에 지방이 집중된 '정상 체중 복부비만' 역시 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 확인한 것이다.

조현 순천향대서울병원 가정의학과 교수팀은 2021년 한 해 동안 순천향대서울병원 건강검진센터를 방문한 20세 이상 성인 1만4501명을 대상으로 정상 체중 복부비만과 무증상 고요산혈증 간의 연관성을 분석했다.

연구 대상자는 성별에 따라 구분한 뒤, 체질량지수(BMI)와 신장 대비 허리둘레 비율을 기준으로 ▲정상 체중군 ▲정상 체중 복부비만군 ▲비만군 ▲비만 복부비만군 등 네 그룹으로 분류했다.

분석 결과, 성별과 관계없이 복부비만이 있는 그룹에서 무증상 고요산혈증 유병률이 정상 체중군보다 높게 나타났다. 특히 정상 체중 복부비만군은 여러 교란 요인을 보정한 이후에도 정상 체중군에 비해 무증상 고요산혈증 위험이 유의하게 높은 것으로 확인됐다.

특히, 무증상 고요산혈증은 통풍뿐 아니라 심혈관질환 등 다양한 대사질환과 연관성이 보고되어 있어 주의가 필요하다.

조현 교수는 "비만은 고요산혈증 등 대사질환의 주요 위험요인이어서, 정상 체중이라도 복부비만을 동반한 경우, 고요산혈증 위험을 간과해서는 안 된다"며 "체중만으로 건강 상태를 판단하는 기존 인식에서 벗어나, 복부비만과 같은 체지방 분포를 함께 고려해야 한다"고 설명했다.

조현 교수팀의 이번 연구 결과는 2025년 11월 국제학술지 BMC Public Health 저널에 게재한 논문 '한국 성인에서 정상 체중 중심비만과 무증상 고요산혈증의 연관성 : 단면 연구(Association between normal-weight central obesity and asymptomatic hyperuricemia in Korean adults: a cross-sectional study'에 담겼다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"정상 체중 복부비만, 통풍 등 연관 고요산혈증 위험 높아"
조현 교수

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