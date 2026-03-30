제주항공, 1~2월 수송객수 LCC 1위...안전 중심 경영 강화

제공=제주항공

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제주항공이 올해 1월에 이어 2월에도 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 가장 많은 수송객을 기록하며 시장 1위 자리를 이어갔다.

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지난해 안전 중심 경영을 통해 운항 안정성과 정시성을 강화한 성과가 올해에도 이어지며 견조한 성장세를 나타내고 있다.

국토교통부 항공정보포털시스템 확정 통계에 따르면 제주항공은 올해 1월 117만6532명, 2월 106만7659명 등 총 224만4191명이 탑승해 국적 LCC 가운데 가장 많은 수송객 수를 기록했다.

이는 지난해 같은 기간 176만402명 대비 27.5% 증가한 수치다.

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티웨이항공이 216만3114명으로 2위를 기록했으며, 진에어 190만2858명, 에어부산 130만3587명, 이스타항공 117만8202명 순으로 집계됐다.

탑승률에서도 제주항공은 높은 경쟁력을 입증했다.

국내선 탑승률은 94.5%, 국제선은 91.3%로 각각 국적 LCC 평균 국내선 90.9%, 국제선 89.2%을 상회하며 수요 대응력과 운항 효율성을 동시에 확보했다.

이 같은 성과는 실적 개선으로도 이어지고 있다.

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고환율과 과열 경쟁으로 다수 LCC가 적자를 기록하는 가운데서도 제주항공은 2025년 4분기 실적 반등에 성공하며 차별화된 회복 탄력성을 입증했다.

제주항공이 공시한 2025년 잠정실적에 따르면 4분기 매출액은 4746억원, 영업이익은 186억원을 기록했다.

이는 2024년 3분기 이후 5분기 만의 흑자 전환이다.

이 같은 실적 회복은 차세대 항공기 도입 확대를 통한 기단 효율화와 비용 구조 개선, 노선 운용 전략 고도화 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

차세대 항공기 7대를 도입하는 동시에 경년기 항공기를 감축하고, 보유 자산 매각 등을 통해 유동성과 재무 건전성 관리에 나선다.

또한 조직 역량 강화를 통해 운영 효율성을 높이고, 전사적인 디지털 전환을 가속화할 방침이다.

AI 기반 시스템 고도화와 신규 과제 발굴을 통해 경쟁력을 강화하는 한편, 안전관리 체계 및 핵심 운항 인프라 투자 확대를 통해 신뢰 회복에도 집중할 계획이다.

제주항공은 지난해 4분기에 이어 2026년 1분기에도 동계 성수기와 일본 노선 수요 증가에 힘입어 견조한 실적 흐름을 이어갈 것으로 기대하고 있다.