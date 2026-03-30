한국관광공사, 중 여행각 유치 박차…N차 방문 유도 현지 마케팅 진행

◇한국관광공사가 트립닷컴과 업무협약을 체결했다. 박성혁 한국관광공사 사장(오른쪽), 천관치 트립닷컴 부총재.

Advertisement

한국관광공사가 중국에서 방한 관광객 유치를 위한 현장 마케팅을 진행했다. 중국 방한 관광객이 올해 증가세를 보이는가운데 이같은 분위기를 이어가기 위한 일환이다.

Advertisement

30일 한국관광공사에 중국 현장 마케팅은 지난 23일부터 28일까지 글로벌 플랫폼, 크루즈, 항공 등을 포함해 전방위적으로 진행됐다. 우선 한국관광공사는 지난 25일 글로벌 최대 OTA인 트립닷컴과 협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 업무협약에 따라 양측은 40여 개국 약 6억 명 규모 이용자를 대상으로 방한상품 노출 확대 및 공동 마케팅을 추진한다.

한국관광공사는 중국 최대 전자상거래 기업 '징둥그룹'과 전략적 파트너쉽을 맺고 데이터 기반 마케팅도 강화한다. 징둥그룹의 회원 수는 7억 명에 달한다. 중국 소비 트렌드를 정밀하게 분석, 해외여행 시장에서 새로운 수요 발굴이 수월할 것으로 전망된다. 알리바바 생태계를 기반으로 한 온라인여행 플랫폼 페이주(Fliggy)와는 타깃 마케팅과 K-콘텐츠 결합 관광상품 개발로 개별 자유여행객 수요 공략에 나선다.

◇한국관광공사가 지난 25일 알리바바 그룹 페이주(플릭기) 임직원과 만나 협력 방안에 대한 논의를 진행한 후 기념사진을 찍고 있는 모습.

지역관광 활성화를 위해 바닷길과 하늘길도 넓힌다. 상하이에서는 중국 최대 크루즈 선사인 '아도라 크루즈'와 부산·여수 등 주요 기항지 확대 가능성에 대한 협의를 진행했다. 한국관광공사는 올해 개최하는 2026 여수세계섬박람회(2026.9.5.~2026.11.4)를 계기로, 여수 기항 확대를 직접 제안, 크루즈 관광과 지역 대표 이벤트를 연계한 신규 방한 수요 창출 방안을 제시했다.

Advertisement

한국관광공사는 이밖에도 중국 지역 공사 5개 해외지사를 중심으로 대한항공, 주중비자신청센터와 협력해 항공 공급, 비자 발급, 현지 마케팅을 연계한 방한 수요 창출 기반을 구축해 나갈 예정이다.

박성혁 한국관광공사 사장은 "외래관광객 3000만명 조기 달성을 위해서는 방한 최대 시장인 중국에서의 선제 대응이 중요하다"며 "트립닷컴, 징둥, 알리바바 등 주요 플랫폼과의 협력과 함께 크루즈, 항공사 등 방한 관광의 핵심 접점을 유기적으로 연결해 실질적인 방한 수요 확대와 지역관광 활성화로 이어가겠.다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com