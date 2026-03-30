그랜드코리아레저, 중동발 경제위기 대응 TF 가동

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그랜드코리아레저(GKL)이 '위기 극복 TF팀'을 가동한다고 30일 밝혔다. 최근 중동 정세 불안에 따른 유가 상승 및 에너지 수급 불안 등에 대응하고 범정부 차원의 에너지 위기 극복에 동참하기 위해서다.

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GKL에 따르면 윤두현 사장 주재로 회의를 개최하고 경영본부장을 중심으로 총괄, 정부 정책 이행 파트, 사업 영향 분석 파트, 재무안정성 확보 파트 등 총 4개 파트로 구성한 '위기 극복 TF팀'을 출범했다. 정부 정책 이행을 위해 자율적으로 시행해 오던 차량 5부제를 의무화하는 한편, 사옥 내 냉난방기의 가동을 시간대를 정해 제한하고 영업장 옥외 간판 및 조명의 점등 시간을 단축하는 등 시설 운영에 필요한 에너지 사용을 최소화하기로 했다. 사업 영향 분석을 통해 매출 안정화를 위한 마케팅 전략 수정 방향을 도출하고 재무안정성 확보를 위해 불요불급한 지출의 억제와 경상경비 긴축 운용도 시행할 계획이다.

윤 사장은 "범국가적 에너지 절감 정책에 적극 동참하고 실효성 있는 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com