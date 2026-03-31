와인 한 병에 12억원 '사상 최고가' 경신, 이유는?

사진출처=애커 와인

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계 최고급 와인으로 꼽히는 1945년산 로마네 콩티 한 병이 12억원이 넘는 금액에 낙찰되며 사상 최고가 기록을 썼다.

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포브스 등 외신들에 따르면 지난 28일(현지시각) 미국 뉴욕 맨해튼에서 열린 경매에서 81만 2500달러(약 12억 5000만원)에 팔렸다. 이번 경매는 세계 최대 와인 경매사인 애커(Acker) 와인이 주최한 연례 '라 폴레(La Paulee)' 행사에서 진행됐다.

이번 낙찰가는 와인 경매 역사상 가장 높은 금액이다.

종전 최고가는 2018년 동일한 1945년산 로마네 콩티가 기록한 55만 8000달러(약 8억 6000만원)였다.

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경매를 주최한 애커의 존 카폰 회장은 성명을 통해 "이번 주말 우리는 역사를 썼다"며 "내 평생 세 번밖에 맛보지 못했지만, 1945년 로마네 콩티는 내가 경험한 최고의 와인"이라고 평가했다.

이번 경매에서 낙찰자의 신원은 공개되지 않았다.

1945년산 로마네 콩티가 특별한 이유는 이 와인이 포도나무를 재식재하기 직전에 생산된 마지막 빈티지이기 때문이다. 해당 포도나무들은 두 차례의 세계대전을 모두 견뎌낸 노목이었으며, 이후 새롭게 교체됐다.

이 와인은 주로 피노 누아 품종으로 만들어지며, 연간 생산량은 약 5000~6000병에 불과하다. 특히 1945년 빈티지는 약 600병만 생산된 것으로 전해져 희소성이 극도로 높다.

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전문가들은 이 와인이 "비교할 수 없는 깊이와 다양한 복합성을 지닌다"고 평가하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com