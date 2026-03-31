교보교육재단, 교보 체육꿈나무 장학생·학부모 대상 '피지컬 평가 및 리컨디셔닝 교육 프로그램' 진행

Advertisement

교보생명의 공익재단인 교보교육재단이 제5기 교보 체육꿈나무 장학생 12명과 학부모를 대상으로 '피지컬 평가 및 리컨디셔닝 교육 프로그램'<사진>을 운영했다.

Advertisement

장기적 관점에서 우리 사회에 선한 영향력을 발휘할 체육 유망주를 육성하기 위해 교보생명과 교보교육재단은 2019년부터 '교보 체육꿈나무 육성 장학사업'을 펼치고 있다. 매년 교보생명컵 꿈나무체육대회 성적과 인성·비전, 학업·생활관리 등을 종합적으로 고려해 7개 종목(빙상·수영·유도·육상·체조·탁구·테니스)에서 14명의 장학생을 선발하며, 중·고교 6년간 장학금 지원과 함께 차별화된 연계 프로그램을 운영하고 있다.

지난 29일 수원 팔달구 레이업 센터에서 진행된 이번 프로그램은 교보 체육꿈나무 5기 장학생들이 건강한 신체를 기반으로 잠재력을 키우고 미래 스포츠 인재로 성장할 수 있도록 마련됐다.전체 일정은 ▲전문가 특강 ▲1:1 정밀 피지컬 진단 ▲맞춤형 트레이닝 및 동작 교정 순으로 진행됐다.

박봉근 레이업 센터 실장은 부상을 지진해일에 비유하며 "예방 운동이라는 '방파제'를 견고히 쌓아 부상 피해를 최소화하는 것이 리컨디셔닝의 핵심"이라고 강조했다. 그는 "통증 발생 시 단순 휴식에 의존하기보다 정밀 평가를 통해 근본 원인을 해결해야 선수 생활을 보다 오래 이어갈 수 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

이어 진행된 피지컬 평가에서는 측정 장비를 활용한 개인별 진단이 이뤄졌다. 참가자들은 자세 정렬, 관절 가동 범위, 근력 불균형 등을 종합적으로 점검받았으며, 카메라 기반 자세 분석과 밸런스 테스트를 통해 신체 비대칭과 잠재된 부상 위험 요소까지 데이터로 확인했다.

평가 이후에는 맞춤형 리컨디셔닝 훈련이 이어졌다. 고관절 가동성을 높이는 스트레칭과 안정화 운동을 중심으로 올바른 움직임을 반복 훈련하며, 관절에 가해지는 부하를 줄이기 위해동작을 세밀하게 교정했다.

현장에서는 보호자를 대상으로 한 개별 설명도 함께 진행됐다. 코치진은 평가 결과를 토대로 자녀의 신체 불균형 상태와 통증 발생 원인을 설명하고, 일상에서 실천할 수 있는 관리 방법과 훈련 방향을 안내했다.

최화정 교보교육재단이사장은 "재단은 체육 꿈나무 장학생들이 신체적·정신적 한계를 넘어 건강한 리더로 성장하는 여정에 늘 든든한 버팀목이 되겠다"며 "앞으로도 독서 지원, 스포츠 멘토링, 가족 캠프 등 다양한 프로그램을 통해 기술과 인성을 겸비한 미래 스포츠 리더를 육성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com