한림대강남성심병원, '갱년기 슬기롭게 보내기' 무료 강좌 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 '갱년기 슬기롭게 보내기, 폐경 증상 관리와 호르몬 치료 옵션'을 주제로 4월 3일 오후 3시 본관 3동 4층 미카엘홀에서 건강강좌를 개최한다.

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이번 강좌는 산부인과 정수영 교수가 갱년기 및 폐경기 여성들이 흔히 겪는 다양한 증상과 관리 방법, 호르몬 치료의 필요성과 선택 기준 등을 알기 쉽게 설명한다.

갱년기는 여성의 생애에서 자연스럽게 겪는 변화 과정이지만, 안면홍조, 발한, 불면, 우울감, 골다공증 등 다양한 신체적·정신적 증상이 동반될 수 있어 적절한 관리가 중요하다. 특히 폐경 이후 여성호르몬 감소는 삶의 질에 영향을 미칠 뿐 아니라 심혈관 질환 및 골절 위험 증가와도 관련이 있어 개인별 맞춤 치료 전략이 필요하다.

강의에서는 ▲폐경기 주요 증상과 자가 관리 방법 ▲호르몬 치료의 원리와 효과 ▲환자별 맞춤 치료 선택 기준 ▲생활습관 개선 및 근력 강화 등 예방 전략을 중심으로 실제 진료 현장에서 도움이 되는 정보를 제공할 예정이다.

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정수영 교수는 "갱년기 증상은 개인마다 다양하게 나타나며, 단순한 노화로 여기지 말고 적절한 상담과 치료를 통해 증상을 효과적으로 관리하면 건강한 삶의 질을 유지할 수 있다"며 "호르몬 치료는 환자의 증상, 건강 상태에 따라 안전하게 적용할 수 있는 중요한 치료 방법인 만큼 전문의와 충분한 상담을 통해 결정하길 권한다"고 설명했다.

이번 건강강좌는 사전 등록 없이 누구나 무료로 참여할 수 있다. 한림대강남성심병원은 정기적인 건강강좌를 통해 지역주민에게 올바른 건강정보와 최신 치료법을 제공하고 지역사회 건강증진에 앞장서고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com