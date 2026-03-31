HD현대, 31일 정기 주총서 총 6개 안건 가결…결산 배당 1300원 지급 결정

◇HD현대가 정기선 회장 등이 참석한 가운데 31일 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 '제9기 정기 주주총회'를 개최했다. 주주총회 의장인 권오갑 명예회장이 인사말을 하고 있다. 사진제공=HD현대

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HD현대가 31일 '제9기 정기 주주총회'를 개최했다.

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경기도 성남에 위치한 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 이번 주주총회에서는 ▲재무제표 승인의 건 ▲집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 ▲그 외 정관 변경의 건 ▲이사 선임의 건 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건 등 총 6개 안건이 가결됐다.

HD현대는 이날 조영철 부회장을 사내이사로, 장경준 前 삼일회계법인 고문을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임했다.

이날 발표된 영업보고(연결기준)에 따르면 HD현대는 지난해 매출 71조 2594억 원과 영업이익 6조 996억 원을 기록했다.

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또한 중장기 배당정책에 따라 주당 1300원의 결산 배당금을 지급키로 결정했다. 분기 배당을 포함한 연간 주당 배당금은 총 4000원이다.

권오갑 HD현대 명예회장은 "최근 세계 경제 불확실성이 극대화되고 있는 가운데 HD현대는 각사별 리스크 전담팀 구성, 사업 포트폴리오 다변화 등을 통해 적극적으로 대응해 나가겠다"며 "앞으로도 책임 경영을 통해 주주와의 소통을 강화할 것"이라고 밝혔다.

한편 HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 한 최대 20억 달러 이내의 교환사채 발행 계획을 공시했다.

교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만 3,704주 내외로, 이는 HD현대중공업의 주식 총수 대비 약 5.35%에 해당한다. HD한국조선해양의 HD현대중공업에 대한 현재 지분율은 69.2%다. HD한국조선해양은 조달된 자금을 ▲친환경 선박 사업 확대 ▲해외 야드 생산설비 확충 ▲SMR, 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자 ▲한·미 조선협력 프로젝트 '마스가' 추진 등의 재원으로 활용할 계획이라고 밝혔다.

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HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며, "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com