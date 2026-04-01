헷갈리는 어깨 통증, 질환별 구분법은?…팔 올렸을 때 통증 줄면 목 디스크 의심

◇통증의 위치와 양상, 움직임의 제한 정도에 따라 다양한 어깨 질환을 구분할 수 있다. 사진출처=챗GPT

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[스포츠조선 장종호 기자] 어깨가 뻣뻣하고 아프면 흔히 '오십견'을 떠올리기 쉽다. 하지만 실제로는 전혀 다른 질환이 원인인 경우가 적지 않아 주의가 필요하다. 전문가들은 통증의 위치와 양상, 움직임의 제한 정도에 따라 다양한 어깨 질환을 구분할 수 있다며, 단순히 나이 탓으로 넘기지 말아야 한다고 강조한다.

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◇머리 위로 팔 올렸을 때 어깨 통증 줄면 목 디스크 의심

어깨 통증이 있다고 해서 반드시 어깨 자체 문제만은 아니다.

목에서 시작된 신경 압박이 어깨 통증으로 이어지는 경우도 흔하다. 특히 팔을 머리 위로 올렸을 때 통증이 줄어들거나 변화가 없다면 어깨보다는 목 디스크를 의심해 볼 필요가 있다.

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경추 신경은 어깨와 팔로 이어져 있기 때문에 목에서 문제가 발생하면 어깨 부위에 통증이 나타날 수 있다. 이 경우 어깨를 움직여도 통증 양상이 크게 변하지 않는 것이 특징이다.

통증이 목 뒤쪽부터 날개뼈인 견갑골 주변까지 이어진다면, 근육이 수축해 통증이 발생하는 근막통증증후군이나 견갑골이상운동증후군일 가능성이 크다. 이 질환들은 장시간 같은 자세를 유지하거나 운동 부족으로 인해 근육이 경직되면서 발생하는 경우가 많다. 이런 근육성 통증은 구조적 손상보다는 기능적 문제에 가까워 스트레칭과 자세 교정으로 호전될 수 있다.

◇가만히 있어도 아프면 석회성건염·활액막염

가만히 있어도 어깨 통증이 심하다면 염증으로 인한 석회성건염과 활액막염을 의심해 볼 수 있다.

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석회성건염은 어깨 힘줄에 석회질이 생기면서 염증이 발생해 통증을 일으키는 질환이다. 힘줄 내 석회가 형성되거나 흡수되는 과정에서 강한 염증 반응이 나타나, 응급실을 찾을 정도로 통증이 심해지기도 한다.

석회 침착 없이 관절 내막이나 주변 조직에 염증이 발생한 경우에는 활액막염으로 볼 수 있다.

힘찬병원 정형외과 최경원 진료원장은 "석회성건염은 통증이 가장 심한 어깨 질환 중 하나로, 응급실을 찾는 경우도 흔하다"며 "염증으로 인한 통증의 경우 고령층은 석회성건염, 젊은 연령층에서는 활액막염인 경우가 많다"고 말했다.

◇특정 각도에서 통증 심해지면 '오십견' 가능성

관절 가동 범위에 따라서도 질환을 구분해 볼 수 있다.

어깨를 들어 올릴 때 특정 각도에서 통증이 심해지거나 모든 방향으로 움직임이 힘들다면 유착성관절낭염을 의심할 수 있다. 흔히 '오십견'이라 불리는 질환으로, 관절막이 두꺼워지고 유착되면서 관절 운동 범위가 점차 제한되는 것이 특징이다. 대개 어깨를 많이 써서 관절낭에 염증이 생기거나 섬유화가 진행되어 관절이 굳어 생긴다. 처음 팔을 움직일 때 통증이 있다가 통증이 심해지면 팔을 움직이기 힘들어지고 결국 어느 방향으로도 팔이 잘 움직여지지 않는다.

반면 팔을 들어 올릴 때 통증은 있지만 끝까지 움직일 수 있다면, 회전근개 파열이나 어깨충돌증후군일 가능성이 있다. 회전근개는 어깨를 안정시키는 핵심 구조로, 반복적인 사용이나 노화로 인해 미세 손상이 누적되면서 파열로 이어질 수 있다.

즉, 다른 사람이 아픈 팔을 들어줄 때 올리기 어려우면 오십견, 다른 사람이 도와줄 때 팔을 들어 올릴 수 있으면 회전근개 파열로 추정할 수 있다.

자료제공=힘찬병원

◇자가진단은 참고 수준… 통증 지속되면 MRI 검사

이처럼 통증 양상을 통해 질환을 어느 정도 예상할 수 있지만, 자가진단에는 분명한 한계가 있다. 어깨 질환은 오십견과 회전근개 파열 등 여러 질환이 동시에, 복합적으로 나타나는 경우도 있기 때문이다.

또 개인의 근육량, 연령, 생활습관에 따라 동일한 질환이라도 증상 표현이 다르게 나타날 수 있다.

따라서 병원에서 정확한 진단을 받아야 치료 시기를 놓치지 않을 수 있다.

최경원 진료원장은 "자가진단은 자신의 질환을 추정하는 참고 수단일 뿐, 정확한 진단을 대신할 수 없다. 통증이 2주 이상 지속되거나 점차 악화된다면 지체 없이 MRI 등 영상검사를 통해 정확한 원인을 확인해 봐야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com