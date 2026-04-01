[인사] 연세대학교 의료원

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◇의료원

▲감사실장 김상운 ▲기획조정실장 강훈철 ▲기획조정실 기획조정1부실장 이승규 ▲기획조정실 기획조정2부실장 이재훈 ▲사무처장 박정탁 ▲의과학연구처장 이상철 ▲의과학연구처 연구지원부처장 이용호 ▲의과학연구처 기술사업화센터 소장 박창욱 ▲의과학연구처 강남부처장 강신애 ▲의과학연구처 치과대학부처장 신유석 ▲의과학연구처 간호대학부처장 김희정 ▲의과학연구처 용인부처장 김자경 ▲대외협력처장 윤영남 ▲대외협력처 미디어홍보센터 소장 황호경 ▲대외협력처 미디어홍보센터 부소장 김도영 ▲대외협력처 발전기금사무국장 김진아 ▲대외협력처 발전기금사무국 부국장 홍성진 ▲제중원보건개발원장 염준섭 ▲제중원보건개발원 의료선교센터 소장 박진용 ▲제중원보건개발원 국제개발센터 소장 한휘종 ▲인재경영실장 이은 ▲인재경영실 인재개발센터 소장 윤홍인 ▲인재경영실 인재개발센터 부소장 소사라 ▲디지털헬스실장 임준석 ▲디지털헬스실 부실장 김경원 ▲디지털헬스실 디지털헬스전략센터 소장 정윤빈 ▲디지털헬스실 정보서비스센터 소장 홍남기 ▲디지털헬스실 데이터서비스센터 소장 유승찬 ▲의학도서관장 윤미진 ▲의학도서관 부관장 김승우 ▲송도세브란스병원 건립추진본부 부본부장 오영택 ▲송도세브란스병원 건립추진본부 바이오클러스터추진단장 정재호 ▲중장기사업본부장 김창오 ▲중장기사업본부 해외사업단장 정문재 ▲강남세브란스병원 새병원추진본부 추진전략실장 조강수 ▲강남세브란스병원 새병원추진본부 추진전략실 부실장 박훈 ▲강남)중장기사업본부장 김학선 ▲의과대학신축추진본부장 최재영 ▲의과대학신축추진본부 부본부장 정영철 ▲AI의료사업단 부단장 김창오 ▲AI의료사업단 AI혁신본부장 임준석 ▲AI의료사업단 AI교육개발본부장 이은

◇의과대학

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▲교무부학장 정영철 ▲교육부학장 임범진 ▲학생부학장 최용선 ▲연구부학장 지헌영 ▲기획부학장 오상호 ▲강남부학장 채현욱 ▲용인부학장 김진권 ▲교무부장 박건보 ▲의예과부장 김의현 ▲교육부장 김혜원 ▲학생부장 정민 ▲학생마인드케어센터장 석정호 ▲연구정책개발부장 김락균 ▲임상연구지원부장 이충근 ▲기획부장 한윤대 ▲강남1부장 노미령 ▲강남2부장 김준원 ▲용인부장 김종찬 ▲생리학교실 주임교수 정승수 ▲연세의생명연구원장 신전수 ▲연세의생명연구원 부원장 김현창 ▲연세의생명연구원 강남부원장 오주영 ▲의학실기교육원장 문인석 ▲의학실기교육원 임상실기교육센터장 조준호 ▲의학실기교육원 수술해부교육센터장 문인석 ▲휴먼마이크로바이옴센터장 김창훈

◇치과대학

▲교무부학장 차정열 ▲학생부학장 강정민 ▲기획부학장 김선일 ▲연구부학장 김기우 ▲교육부학장 김지환 ▲강남부장 신수정 ▲치의예과부장 이채나 ▲치의학교육원장 정지은 ▲대학원부장 이중석 ▲치의학교육학교실 주임교수 김지환 ▲통합치의학교실 주임교수 정복영 ▲구강과학연구소장김기우

◇보건대학원

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▲교학부원장 김희진

◇대학교부설연구기구

▲디지털헬스연구원장 김현창 ▲디지털헬스연구원 부원장 김경원

◇세브란스병원

▲진료부원장 김성헌 ▲연구부원장 김어수 ▲진료혁신부원장 이익재 ▲기획관리실장 최윤락 ▲기획부실장 이영한 ▲진료혁신센터 1부센터장 한현호 ▲진료혁신센터 2부센터장 김덕기 ▲VIP건강증진센터 소장 박수정 ▲VIP건강증진센터 부소장 천유진 ▲교육수련부장 정민규 ▲교육수련부 수련1차장 이찬주 ▲교육수련부 수련2차장 윤보현 ▲진료협력센터 소장 이동원 ▲진료협력센터 차장 홍민희 ▲진료운영센터 소장 권자영 ▲임상연구관리실장 김어수 ▲임상시험센터 소장 최혜진 ▲임상연구보호센터 소장 박창욱 ▲의료기술품질평가센터장 성학준 ▲감염관리실장 홍기호 ▲장기이식센터 조직은행장 박관규

◇강남세브란스병원

▲진료부원장 조시현 ▲연구부원장 임재열 ▲기획관리실장 조강수 ▲기획관리실 기획부실장 권인규 ▲기획관리실 의료정보부실장 김성준 ▲홍보실장 김민 ▲홍보부실장 조연아 ▲발전기금사무국장 윤영훈 ▲적정진료관리실장 안성귀 ▲적정진료관리부실장 송영 ▲국제진료소장 이용상 ▲진료협력센터 소장 조재희 ▲진료협력센터 차장 정요한 ▲임상연구관리실장 임재열 ▲임상시험센터 소장 박중현 ▲의생명융합센터 소장 오주영 ▲교육수련부장 김현창 ▲교육수련부차장 박혜정 ▲치과병원장 김선재 ▲치과병원 진료부장 신수정 ▲척추병원장 박정윤 ▲척추병원 진료부장 박중현 ▲암병원장 정준 ▲암병원 진료부장 정희철 ▲심뇌혈관병원장 최의영 ▲심뇌혈관병원 진료부장 박상규 ▲강남세브란스헬스체크업 소장 윤영훈 ▲강남세브란스헬스체크업 부소장 안성준

◇용인세브란스병원

▲1부원장 박진영 ▲2부원장 조덕규 ▲기획관리실장 홍지만 ▲기획관리실 기획부실장 어경진 ▲기획관리실 의료정보부실장 정용휴 ▲기획관리실 디지털의료산업센터 소장 박진영 ▲적정진료관리실장 손은진 ▲적정진료관리부실장 황준규 ▲홍보실장 강주완 ▲심장내과장 정인현 ▲용인세브란스헬스체크업 소장 박병진 ▲임상연구관리실장 김자경 ▲임상시험센터 소장 류병원 ▲임상연구보호센터 소장 최경민 ▲교육수련부장 고일현 ▲감염관리실장 최경민 ▲진료협력센터 소장 정인현 ▲국제진료소장 김경민

◇치과대학병원

▲부원장 전국진 ▲기획관리실장 김동욱 ▲혁신차장 박승현 ▲원내생진료실장 허지선 ▲진료차장 김재영 ▲교육연구부장 김도현 ▲교육연구부 차장 이고은 ▲인체구강유래자원은행장 이현종

◇연세암병원

▲부원장 강상욱 ▲흉터성형레이저센터장 이원재

◇재활병원

▲원장 조성래 ▲진료부장 이상철

◇심장혈관병원

▲원장 강석민 ▲진료부장 심재광

◇어린이병원

▲원장 천근아 ▲진료부장 서정환 ▲하님정밀의료센터 소장 강훈철.