"지난해 전통시장 매출액, 2022년보다 16% ↑…지역별 고른 성장"

이미지=KB국민카드

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전통시장 이용이 꾸준히 확대되며 지역경제 활성화 흐름이 이어지고 있는 것으로 나타났다.

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KB국민카드가 전통시장 소상공인 매출 및 방문객 변화를 분석한 결과다. 지난 4년간 신용·체크카드로 전통시장 관련 가맹점에서 발생한 약 3억3000만 건과 약 3000만 명의 누적 방문 고객 데이터를 분석한 결과, 2025년 전통시장 매출액은 2022년 대비 16% 증가했으며, 매출건수는 18% 늘어나 방문객 증가 흐름이 확인됐다. 같은 기간 방문 회원수도 9% 증가하며 단순 결제금액 증가를 넘어 실제 이용 고객 기반이 확대된 것으로 나타났다.

전통시장 유효 가맹점수는 2025년 12월 기준 12만8000개로, 2022년 대비 약 4000개 증가하며 시장 인프라도 꾸준히 확장되고 있는 것으로 분석됐다.

전통시장 관련 업종별 분석에서는 가공식품(44%), 커피·음료(40%), 분식·간식(35%) 순으로 매출 증가폭이 컸다. 특히 가공식품과 커피·음료 업종은 가맹점수 역시 각각 22%, 11% 증가했다. 농수축산물 역시 안정적인 증가세를 보였으며, 전통적인 장보기 소비와 간편식·외식형 소비가 함께 성장하는 구조가 형성된 것으로 분석된다.

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또한 전통시장 외부방문객이 증가세를 보이며 유입 기반이 확대된 것으로 나타났다. 충청권 28%, 호남권 22%, 경상권 20%, 강원권 20%, 수도권 5% 증가하는 등 전반적으로 외부 지역 방문객 유입이 늘어난 것으로 분석됐다.

지역별 매출 증가율은 호남권(25%), 경상권(24%), 충청권(23%) 순으로 높게 나타났으며, 강원권(18%), 수도권(14%)도 고른 성장세를 보였다.

특히 전통시장은 리모델링 및 관광 연계 효과로 높은 성장률을 기록하며 지역 특화 상권으로서의 경쟁력을 강화하고 있는 것으로 분석된다.

수도권은 안정적인 성장 흐름을 보이는 가운데, 지방 주요 전통시장은 방문객 증가와 함께 매출 확대가 동시에 나타나는 특징을 보였다.

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KB국민카드 관계자는 "전통시장이 단순 장보기 공간을 넘어 외식, 간식, 관광 소비가 결합된 복합 소비공간으로 변화하고 있음을 확인할 수 있었다"며 "특히 지역별 특성과 맞물린 소비 증가가 전통시장 활성화에 중요한 역할을 하고 있는 것으로 확인된다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com