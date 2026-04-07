조기 수축 세쌍둥이 산모, 헬기로 긴급 이송…무사히 출산

[스포츠조선 장종호 기자] 이대목동병원이 조기 수축 증상으로 헬기로 긴급 이송된 세쌍둥이 산모를 무사히 케어해 세 명의 아이를 모두 건강하게 출산시키는 데 성공했다.

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지난 3월 10일 경기도 평택시 소재 자택에서 점심 식사를 준비하던 30대 세쌍둥이 임산부 A씨는 갑작스럽게 분비물이 쏟아졌다. 당시 임신 32주 차였던 A씨는 조산의 위험을 느껴 즉시 119에 도움을 요청했다. 지상 교통 정체를 피해 119항공대 헬기로 긴급 이송된 A씨는 서울 노들섬을 거쳐 이대목동병원 응급실에 무사히 도착할 수 있었다.

검사 결과, 해당 증상은 조기 수축에 의한 것으로 밝혀졌으며, A씨는 입원 후 약 열흘간 집중 케어를 받으며 상태가 호전되어 퇴원했다. 이후 임신 기간을 35주까지 유지한 A씨는 지난 3월 31일 제왕절개 수술을 통해 여아 2.14㎏, 남아 2.33㎏, 여아 2.13㎏의 세 명의 아이를 만났다.

산모 A씨는 "스스로 체구가 작아서 세쌍둥이 임신 기간을 30주까지 버틸 수 없을 것이라 생각했는데, 주치의인 전종관 교수님께서 응원해주시고 용기를 주셔서 버틸 수 있었다"며 "전종관 교수님을 비롯한 이대목동병원 의료진들의 세심한 케어로 무사히 세명의 아이를 다 안을 수 있었다. 너무 감사하다는 말씀드리고 싶다"고 전했다.

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다태아 임신은 일반 임신에 비해 산모의 신체적 부담이 훨씬 크고, 출산 시 위험도가 높다.

이대목동병원은 다태아 분만 명의로 알려진 산부인과 전종관 교수를 중심으로 산부인과와 소아청소년과 간의 긴밀한 협진 체계를 구축해 임신 단계부터 출산 후 신생아 케어까지 토탈케어 의료 서비스를 제공하고 있다.

또한 다태아 출산 시 발생할 수 있는 대량 출혈 등 산모의 응급 상황과 저체중아·미숙아 케어를 위한 전문적인 공간 확보를 위해 최근 신생아 병동 리뉴얼을 마무리하며 쾌적한 치료 환경을 제공하고 있다.

A씨의 분만을 담당한 전종관 이대목동병원 산부인과 교수는 "세 아이의 몸무게를 합하면 6㎏이 넘어가는데 산모가 긍정적인 마음을 갖고 씩씩하게 35주까지 아이를 잘 품어서 모두 건강하게 출산했다"며 "앞으로도 고위험 산모들이 안심하고 아이를 낳을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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김한수 이대목동병원장은 "이번 세쌍둥이의 건강한 출산은 병원이 가지고 있는 고위험 산모·신생아 대응에 숙련된 의료진 경험과 최첨단 인프라가 만들어낸 값진 결실"이라며 "앞으로도 상급종합병원의 격에 맞는 최상의 의료 서비스를 바탕으로, 지역사회를 넘어 대한민국 고위험 임신 및 분만 분야의 중추적인 역할을 수행해 나갈 것"이라고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com