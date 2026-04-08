'711마력·제로백 2.5초'…포르쉐, 신형 911 터보 S 출시

911 터보 S 카브리올레, 911 터보 S 쿠페. 사진제공=포르쉐코리아

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포르쉐코리아가 브랜드 대표 모델인 포르쉐 911의 최상위 트림 '신형 911 터보 S'를 국내 출시하고 오는 5월부터 고객 인도를 시작한다.

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신형 911 터보 S는 쿠페와 카브리올레 두 가지로 출시되며, 국내 판매 가격은 각각 3억4270만원, 3억5890만원이다.

이번 모델은 3.6리터 박서 엔진과 전동식 배기가스 터보(eTurbo), 400V 기반 T-하이브리드 시스템을 결합한 파워트레인을 탑재했다. 최고출력은 711마력(PS), 최대토크는 81.6kg·m이며, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.5초가 소요된다. 최고속도는 322㎞/h다.

뉘르부르크링 노르트슐라이페에서는 7분 3초 92의 랩타임을 기록해 이전 모델 대비 약 14초 단축됐다.

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주행 관련 사양으로는 전자유압식 섀시 제어 시스템(ehPDCC), 사륜구동 시스템(PTM), 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB)가 기본 적용된다. 타이어는 전륜 255/35 ZR 20, 후륜 325/30 ZR 21 규격을 장착했다.

외관에는 터보 전용 컬러 '터보나이트(Turbonite)'가 일부 디테일에 적용되며, 카레라 대비 넓어진 차체와 공기 흡입구, 티타늄 배기 시스템 등이 반영됐다. 실내는 카본 트림과 초극세사 소재, 18방향 조절 스포츠 시트 등이 적용된다.

이 밖에 HD 매트릭스 LED 헤드라이트, 스포츠 크로노 패키지, PASM 서스펜션, 티타늄 스포츠 배기 시스템 등이 기본 사양으로 제공된다. 개인화 옵션은 별도 프로그램을 통해 선택할 수 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com