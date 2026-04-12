"유방암이라더니 아니었다"…유명 여배우 오진 암 수술 고백

사진출처=인스타그램, CJ 엔터테인먼트

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[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '킬 빌', '미녀 삼총사' 등 배우로 유명한 할리우드 배우 루시 리우(57)가 과거 유방암 오진으로 인해 불필요한 수술을 받았다고 고백했다.

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리우는 최근 해외 매체 피플지와의 인터뷰에서 1990년대 가슴에서 혹을 발견한 뒤 의료진으로부터 암이라는 진단을 받았다고 밝혔다.

리우는 당시 상황에 대해 "크게 생각하지 않으려 했지만 무서웠다"며 "그때는 지금처럼 인터넷 정보가 많지 않았다"고 회상했다. 이어 "의사가 촉진으로 혹을 확인한 뒤 암이라고 판단했고, 추가 검사 없이 바로 수술 일정이 잡혔다"고 설명했다.

그녀는 의료진의 판단을 믿고 곧바로 수술을 받았지만, 이후 해당 종양이 실제로는 암이 아니었던 것으로 드러났다. 결과적으로 불필요한 수술을 받게 된 셈이다.

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리우는 "의사가 상황을 잘 알고 있다고 믿었기 때문에 따로 질문하지 않았다"고 당시 상황에 대해 전했다.

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현재 리우는 글로벌 제약사와 함께 암 조기 발견의 중요성을 알리는 캠페인에 참여하고 있다.

그녀는 "치료보다 중요한 것은 검진과 정보, 그리고 이를 적극적으로 알리는 것"이라며 "아무리 바쁘더라도 검진은 생명을 구할 수 있는 일"이라고 강조했다. 또한 "많은 사람들이 문제를 알고 싶지 않거나 바쁘다는 이유로 검진을 미루지만, 늦게 발견되면 대응이 훨씬 어려워진다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com