텀블러에 카메라 숨겨…헬스장 샤워실에 '몰카' 설치 충격

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 헬스장 여성 샤워실에 몰래카메라를 설치한 남성 직원이 징역형을 선고받았다.

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남성은 텀블러에 초소형 카메라를 숨겨 촬영한 것으로 드러났다.

자유시보 등 현지 매체들에 따르면 대만 가오슝의 한 헬스장 직원이던 송 모씨는 수영장 샤워실에 소형 카메라를 설치, 여성 동료들의 알몸을 몰래 촬영한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

카메라는 텀블러 안에 숨겼던 것으로 알려졌다.

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범행은 지난 3월 30일 저녁 송씨가 설치해둔 카메라를 회수하려다 동료에게 발각되면서 드러났다.

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신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 카메라와 SD카드, 휴대전화 등 관련 증거물을 확보했다.

법원은 피고인이 성적 욕망을 충족하기 위해 공공장소에 카메라를 설치, 피해자들의 사생활을 침해했다면서 이로 인해 피해자들은 심각한 정신적 고통과 트라우마를 겪고 있다고 지적했다.

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재판 과정에서 피고인은 범행을 모두 인정하고 고개를 숙였다. 하지만 피해자들은 합의를 거부하고 엄벌을 요구했다.

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재판부는 피고인에게 '타인의 성적 영상을 무단 촬영한 죄'를 적용해 징역 6개월을 선고했으며, 벌금형으로 대체가 가능하다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com