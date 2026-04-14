"죄송합니다. 유흥비 쓰려고" 아버지 상대 강도 행각 '철없는' 20대

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 20대 인도 남성이 유흥비 마련 등을 위해 자신의 아버지를 상대로 무장 강도 사건을 벌인 사실이 드러나 충격을 주고 있다.

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힌두스탄 타임스 등 현지 매체들에 따르면 인도 델리에 사는 21세 남성 A는 유흥비와 사치품을 구입하기 위해 친구 2명과 함께 아버지로부터 약 100만 루피(약 1600만원 상당)를 빼앗았다.

조사에 따르면 마스크를 쓴 이들은 지난달 31일(현지시각) 오토바이를 탄 채 이동 중이던 피해자를 뒤따라가 범행을 저질렀다. 당시 공범 중 한 명은 공포심을 조성하기 위해 공중으로 두 차례 총을 발사한 것으로 전해졌다.

신고를 접수한 경찰은 인근 지역과 주요 이동 경로에서 200개 이상의 CCTV 영상을 분석하며 용의자 추적에 나섰다.

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수사 과정에서 피해자의 아들인 A가 용의자로 특정됐으며, 그는 다른 지역으로 도주를 시도하다 검거됐다.

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나머지 공범 2명은 사건 직후 도주했지만, 경찰이 이동 경로를 추적해 톨게이트 인근에서 버스를 가로막고 이들을 체포했다.

경찰은 범행에 사용된 현금과 범행에 쓰인 오토바이를 압수했으며, 총기의 출처를 추적 중이다.

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경찰은 "피의자들이 모두 전과가 없는 상태였으며, 현재 추가 수사가 진행 중"이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com