은퇴 기념 고향서 '저공비행' 논란…고도 100m '아슬아슬'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 여객기 기장이 은퇴를 기념한다며 위험할 정도로 낮은 고도로 비행한 사실이 알려져 충격을 주고 있다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 아이슬란드 항공사 아이슬란드에어 소속 올라푸르 브라가손(65) 기장은 최근 독일 프랑크푸르트에서 아이슬란드 케플라비크로 향하던 중, 자신의 고향 상공에서 이례적인 저공비행을 했다.

약 40년간의 항공 경력을 마무리하는 마지막 운항을 위험천만하게 기념한 것이었다.

브라가손 기장은 보잉 757 여객기를 약 100미터 상공까지 낮춰 비행한 것으로 알려졌다.

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온라인에 공개된 영상에는 대형 여객기가 나무와 주택 지붕 가까이에서 아슬아슬하게 비행하는 장면이 담겼다. 이를 목격한 주민들은 큰 충격을 받았으며, 일부는 실제 추락 사고를 우려할 정도로 불안에 떨었던 것으로 전해졌다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았고, 해당 항공기는 이후 케플라비크 국제공항에 무사히 착륙했다.

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항공사 측은 이번 행위를 심각한 규정 위반으로 보고 있다.

한 관계자는 이번 비행이 사전 승인 없이 이뤄졌다면서 비행 당시 고도 등 운항 데이터를 면밀히 분석 중이라고 전했다. 또한 해당 사건을 경찰에 통보하고 공식 조사에 착수한 상태다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com