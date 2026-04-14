"아무래도 이상해" 여장한 채 女목욕탕 들어간 50대 男 '덜미'

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 호텔 여성 공중목욕탕에 여장을 하고 침입한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

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TV 아사히 등 일본 매체들에 따르면 지난 12일 오후 6시쯤 지바시 주오구의 한 호텔에 머물던 51세 남성이 여성 공중목욕탕에 탈의실에 무단으로 들어간 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과, 이 남성은 여성용 가발과 하이힐, 치마, 여성용 속옷 등을 착용한 상태로 탈의실에 들어간 것으로 확인됐다. 당시 탈의실에는 여러 여성 이용객이 있었으며, 남성은 약 7분가량 내부를 돌아다닌 것으로 전해졌다.

수상함을 느낀 한 이용객이 호텔 프런트에 이를 알렸고, 호텔 측은 경찰에 즉시 신고했다.

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출동한 경찰은 호텔 객실에 있던 해당 남성을 체포했다.

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그는 경찰 조사에서 혐의를 인정하며 "여성으로 옷을 입는 취미가 있어 여성 목욕탕에 들어가고 싶었다"고 진술했다. 이어 "여성처럼 느끼고 싶었고, 여성의 나체를 보고 싶었다"는 취지의 발언도 한 것으로 전해졌다.

경찰은 해당 남성의 여죄 여부와 추가 범행 가능성에 대해 수사를 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com