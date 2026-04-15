대낮 유명 해변서 관계한 관광객 '공분'…"동물 같았다" 증언도

사진출처=타이포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 유명 해변에서 대낮에 외국인 관광객 커플이 성관계를 갖는 모습이 공개돼 충격을 주고 있다.

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타이포스트 등 현지 매체들에 따르면 태국 푸껫의 라위 해변에서 프랑스 국적의 24세 남녀 관광객이 나체 상태로 성행위를 한 혐의로 체포됐다. 이들의 행동은 목격자가 촬영한 영상이 온라인에 게시되면서 알려졌다.

공개된 영상에는 두 사람이 주변 시선을 의식하지 않고 행동하는 모습이 담겼다.

현장을 목격한 일부 관광객들은 "해변 건너편에서도 소리가 들릴 정도였다. 동물들 같았다"고 전했다.

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사건 이후 지역 주민들 사이에서는 당국의 관리 부실을 비판하는 목소리가 이어졌다.

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한 주민은 "외국인 관광객들이 이런 행동을 반복한다"며 "차라리 관광객이 없는 것이 낫다"고 불만을 토로했다. 또 다른 주민 역시 "규제가 느슨해 이런 일이 벌어지는 것"이라며 강한 비판을 쏟아냈다.

논란이 확산되자 경찰은 수사에 착수했고, 호텔에 머물던 이들을 체포했다.

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경찰 조사에서 두 사람은 해변에서의 성행위를 인정했다. 이들은 "당시 분위기에 휩쓸려 잘못을 저질렀다"고 후회했다.

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이들은 공공장소에서 신체를 노출하거나 음란 행위를 한 혐의로 각각 5000바트(약 23만원)의 벌금을 부과 받았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com