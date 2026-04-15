"중성지방 높으면 전정 기능 저하…70대, 40대보다 4배 높아"

전정기능 검사 모습

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[스포츠조선 장종호 기자] 어지럼증과 균형 감각을 담당하는 전정 기능 저하에는 나이뿐 아니라 혈중 지방 수치와 청력 상태도 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

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인제대학교 일산백병원 이비인후과 이전미 교수 연구팀은 국민건강영양조사에 참여한 대한민국 성인 1270명의 전정 기능 변화와 영향 요인을 분석했다. 분석 결과, 연령과 성별, 고중성지방혈증, 고주파 청력 저하 등이 전정 기능 변화와 관련 있는 것으로 나타났다.

전정 기능 저하의 중요한 지표로 알려진 '교정성 단속안구운동'의 발생은 나이가 많을수록 뚜렷하게 증가했다. 특히 70대는 40대보다 약 4배 가까이 높은 발생 가능성을 보였다.

교정성 단속안구운동은 머리를 움직일 때 눈이 목표를 다시 잡기 위해 순간적으로 튀듯 움직이는 현상으로, 전정 기능 저하를 나타내는 대표적인 검사 지표다.

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전체 연구 대상자 가운데 17.1%에서 이러한 전정 기능 이상 징후가 관찰됐다.

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또한 연구에서는 대사질환과 청력 상태도 전정 기능 변화와 관련이 있는 것으로 나타났다. 혈중 중성지방 수치가 높은 고중성지방혈증 환자에서 특히 전정 기능 이상이 더 많이 나타났다. 고혈압과 당뇨는 유의미한 영향을 미치지 않았다.

중성지방은 우리 몸의 대표적인 혈중 지방 성분으로 과도한 탄수화물 섭취나 음주, 비만, 운동 부족, 당뇨병, 유전적 요인 등으로 수치가 높아질 수 있다.

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중성지방 수치가 높아지면 혈액 점도가 증가하고 미세혈관 혈류가 저하될 수 있는데, 이러한 변화가 내이의 미세혈관 순환을 방해해 균형을 담당하는 전정 기관 기능에도 영향을 줄 가능성이 있다는 설명이다.

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또한 4000Hz 고주파 영역의 청력이 떨어질수록 전정 기능 이상과 연관성이 높은 것으로 나타났다.

연구팀은 이러한 결과가 내이(귀) 구조에서 청각과 균형 기능이 서로 밀접하게 연결되어 있기 때문일 가능성이 있다고 설명했다. 실제로 전정기관과 달팽이관은 같은 내이에 위치해 있어 노화나 대사질환으로 인한 미세혈관 변화가 동시에 영향을 줄 수 있다는 것이다.

일산백병원 이비인후과 이전미 교수는 "전정 기능은 단순히 어지럼증 문제를 넘어 낙상 위험과 직결되는 중요한 신체 기능"이라며"연령 증가와 함께 지질 이상이나 청력 저하 같은 건강 요인도 함께 관리하는 것이 전정 기능 유지에 도움이 될 수 있다"고 말했다.

또 이전미 교수는 "고령층에서 균형 기능 저하는 낙상과 골절로 이어질 수 있어, 어지럼증이나 균형 이상 증상이 있다면 조기에 검사를 받고 관리하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이번 연구 결과는 SCI급 전정의학 분야 국제 학술지인 'Journal of Vestibular Research(전정연구학회지)'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com