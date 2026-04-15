경상국립대병원, 국립암센터와 현장 간담회…데이터 연계·공동연구 협력

[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 안성기) 경남권역암센터(소장 강정훈)는 14일 방문한 국립암센터(원장 양한광) 원장단 및 주요 연구진과 현장 간담회를 가졌다.

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이번 방문은 지역완결적 암 의료체계 구축을 위한 국립암센터와 경남권역암센터의 컨소시엄 기반 협력 연구과제 발굴과 경남권역암센터 역량 강화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 현장 간담회에서 국립암센터 한규태 암관리정책부장은 국가 암 연구 네트워크(Korea Clinical Oncology Network, KCON)와 AI·NGS(차세대염기서열분석) 기반의 정밀의료 추진 전략을 소개하며, 양 기관 간 데이터 연계와 공동연구 확대의 필요성을 강조했다.

이어 국립암센터 암생존자지지실장 엄방울 교수는 위암센터의 다양한 임상연구 사례와 대규모 바이오뱅크 운영 현황을 공유하고, 이를 바탕으로 ▲공동 임상연구 ▲코호트 확장 ▲증례회의(케이스 컨퍼런스) 등 구체적인 협력 방안을 제시했다.

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또한, 경상국립대병원 병리과 양정욱 교수는 폐암 디지털 병리 AI 연구 및 다학제 진료 현황을 소개하며, 국가 단위 연구 플랫폼과의 연계를 통한 정밀 종양학 연구를 확대할 필요성을 강조했다.

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경남권역암센터소장 강정훈 교수는 암생존자 통합지지센터(Supportive Care Center)의 운영 성과와 주요 프로그램을 설명하고, AI 및 디지털 기술을 활용한 맞춤형 암생존자 지지모델 개발 등 향후 공동연구 방향을 제시했다.

강정훈 경남권역암센터소장은 "이번 국립암센터의 현장 방문을 계기로 경남권역암센터는 지역 암 환자와 생존자를 위한 치료 및 지지 거점으로서 역할을 더욱 강화하겠다"며 "앞으로 국립암센터와 긴밀히 협력해 임상연구 역량을 고도화하고, 암생존자 관리 서비스의 질을 한 단계 높여 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 경상국립대병원 경남권역암센터는 향후 국립암센터와 지속적으로 협력해 지역사회 암환자의 치료와 삶의 질 향상을 위한 다양한 연구 및 지원사업을 추진할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com