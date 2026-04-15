SNS 타고 늘어난 2030 등산객…주의해야 할 손·손목 부상

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 등산이 특정 연령층의 취미를 넘어 전 세대를 아우르는 여가 활동으로 자리 잡고 있다.

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최근 발표된 한 조사 결과에 따르면, 1년 내 등산 경험이 있다고 응답한 비율은 약 70%에 달했으며, 특히 20~30대를 중심으로 등산 참여가 뚜렷하게 증가한 것으로 나타났다.

해당 조사에서는 등산을 시작한 계기로 'SNS 콘텐츠 영향'을 꼽은 응답도 적지 않아, 사진 촬영과 경험 공유를 중심으로 한 새로운 등산 문화가 확산되고 있음을 보여준다.

이 같은 변화와 함께 등산 장비 사용 트렌드에도 영향을 미치고 있다.

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과거에는 중·장년층이나 관절 부담 완화를 위한 보조 도구로 인식되던 트레킹 폴(등산 스틱)이 최근에는 연령대와 숙련도를 가리지 않고 다양한 등산객에게 활용되는 장비로 자리 잡는 분위기다. 특히 가볍고 접이식으로 휴대성이 개선된 제품들이 늘어나면서, 초보 등산객이나 비교적 젊은 층에서도 '안정적인 산행을 위한 보조 장비'로 관심이 높아지고 있다.

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트레킹 폴은 산행 시 무릎과 발목에 가해지는 하중을 분산시키고 균형을 유지하는 데 도움을 주는 장비로 알려져 있다. 그러나 폴에 체중을 과도하게 의존할 경우, 하중이 오히려 손목 관절에 집중되면서 손목 인대의 부상 위험이 커질 수 있다. 또한 폴을 쥐고 넘어지는 경우에 손가락과 손바닥의 특정 구조에 손상을 입어 장기간 치료나 수술이 필요한 경우도 발생한다.

주의해야 할 질환으로는 손목이 삐끗하면서 발생하는 간단한 손목 염좌부터 손목 주변의 주요 힘줄 또는 인대의 손상이다. 대표적으로는 손목 손등 부위의 건초염, 삼각 섬유연골 복합체(TFCC) 손상, 그리고 손목의 엄지 쪽 방향에 생기는 드퀘르벵 증후군 등이 있다. 이러한 질환은 초기에는 단순한 뻐근함이나 일시적인 통증으로 느껴지는 경우가 많지만, 통증을 참고 산행을 지속하거나 몸이 피곤한 상태에서 손목을 반복 사용할 경우 일상적인 활동에서도 불편이 이어지는 심한 상태로 발전할 수 있다. 특히 평소 손목 근력이나 유연성이 충분히 준비되지 않은 초보 등산객이라면 각별한 주의가 필요하다.

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폴을 잡고 넘어질 경우 특히 주의해야 할 손 부상은 엄지손가락 중수수근관절의 측부인대 파열과 손목의 갈고리뼈 골절이다.

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이 두가지 손상은 특히 손에 막대기나 라켓, 또는 자전거 핸들을 쥔 상태로 넘어질 경우 발생할 수 있는 대표적인 손상이다. 문제는 두가지 손상 모두 발생 초기에 제대로 치료하지 않으면 추후 손의 큰 문제로 연결될 수 있는 손상이기 때문에 각별한 주의가 필요하다.

엄지손가락 중수수근관절의 측부인대 파열의 경우 완전 파열이 되었을 경우 반드시 수술적 치료가 필요하며, 손목 갈고리뼈의 골절은 추후 새끼손가락 굴곡건의 자발적 파열을 야기할 수 있기 때문에 폴을 잡고 넘어지고 나서 손바닥 부위가 아프다면 꼭 자세한 검사를 받아봐야 한다.

바른세상병원 수족부센터 홍인태 원장(정형외과 전문의/수부외과 세부전문의)은 "트레킹 폴 사용 시 너무 폴에 의지해 손과 손목에 힘을 집중하기보다 팔 전체와 상체 움직임을 활용해 체중을 분산하는 것이 중요하다"고 설명했다. 이어 "몸 상태를 고려하지 않은 무리한 산행은 피하고 산행 전후 손가락, 손목과 전완근 스트레칭을 충분히 하는 것이 손목 부상 예방에 도움이 된다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com