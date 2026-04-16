"강제로 얼굴·민감한 부위에 남자친구 이름 250차례 문신" 충격

사진출처=Stichting Spijt van Tattoo

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[스포츠조선 장종호 기자] 한 여성이 얼굴과 몸에 전 남자친구의 이름을 250차례 문신을 새기는 학대를 당했다는 주장을 제기해 충격을 주고 있다.

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니드투노우 등 외신들에 따르면 네덜란드 여성 요케(52)는 전 연인 한스가 온라인에서 저가 문신 기계를 구입한 뒤 자신의 몸 곳곳에 이름과 이니셜, '소유물(property of)' 등의 문구를 반복적으로 새겼다고 폭로했다.

이 같은 행위는 2020년부터 2021년까지 이어졌으며, 총 250차례 이상 이뤄진 것으로 전해졌다.

이로 인해 요케의 신체 약 90%가 문신으로 뒤덮였고, 얼굴을 포함한 민감한 부위까지 피해를 입은 것으로 알려졌다. 특히 가해 남성은 요케가 다른 남성과 접촉했다고 의심되는 부위까지 집요하게 문신을 새긴 것으로 드러났다.

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네덜란드의 문신 제거 지원 단체 '스티흐팅 스파이트 판 타투(Stichting Spijt van Tattoo)' 관계자는 "가해자의 행동이 점점 더 심각해졌다"며 "스토킹과 협박, 위협이 이어졌고 피해 여성은 결국 알코올과 약물에 의존하게 되면서 스스로를 방어하기 어려운 상태에 놓였다"고 설명했다.

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요케는 경찰에 전 연인을 신고했지만, 현재까지 가해자는 처벌받지 않은 상태인 것으로 전해졌다.

법적으로 강제성을 입증하기 어렵고, 가해자가 "동의하에 이뤄진 것"이라고 주장하면서 수사에 한계가 있었다는 것이다.

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지원 단체는 피해 여성의 문신 제거를 돕기 위해 모금 활동을 펼쳤고, 목표였던 3만 유로(약 5200만원)를 모을 수 있었다. 요케는 치료를 이어가며 올해 말까지 문신을 모두 제거하기를 희망하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com