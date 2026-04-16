무지외반증 방치 땐 발 변형에 골반도 틀어져, 최신 치료법은?

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 엄지발가락이 바깥쪽으로 휘고 발 안쪽 뼈가 튀어나오는 무지외반증은 시간이 지날수록 변형이 심해지는 진행성 질환이다.

Advertisement

초기에는 돌출 부위의 통증과 발적, 굳은살 정도에 그치지만, 방치하면 두번째 발가락까지 변형되고 지간신경종, 무릎과 골반의 불균형으로도 이어질 수 있다. 통증이 지속되거나 신발을 신기 어려울 때, 변형이 계속 진행될 때, 보존치료 효과가 없으면 수술을 고려하게 된다.

과거 무지외반증 수술은 피부를 5~10㎝가량 절개하고 뼈를 깎아내는 방식으로 조직 손상이 커 회복이 오래 걸렸다. 이후 등장한 2~3세대 최소침습 수술은 절개 범위는 줄였지만 고정이 약해 재발 위험이 있고 보행하기까지 회복 시간이 길었다. 반면 최근 학계에서 나온 4세대 최소 절개 교정술(MICA)는 이러한 한계를 극복하고 무지외반증 수술의 표준 치료법으로 자리잡고 있다.

세란병원 정형외과 족부센터 이원우 과장은 "4세대 최소 절개 수술은 약 2㎜ 내외의 작은 구멍을 통해 미세 절삭기를 삽입해 뼈를 절골한 뒤, 특수 나사로 이중 고정하는 방법"이라며 "이는 절개 범위를 최소화하면서도 개방형 수술과 동일하거나 그 이상의 견고한 고정력을 확보한 방식"이라고 설명했다.

Advertisement

무지외반증은 단순히 엄지발가락이 옆으로 휘는 것뿐만 아니라 뼈 자체가 안쪽으로 회전하는 변형을 동반한다. 4세대 최소 절개 수술은 실시간 영상 장치를 통해 뼈의 회전 변형까지 정밀하게 잡아낸다. 이는 수술 후 발의 기능을 빠르게 회복시키고, 무지외반증의 고질적인 문제였던 재발률을 낮추는 결정적인 요인이다.

Advertisement

이원우 과장은 "무지외반증은 매우 흔하지만 기존 수술 방식의 긴 회복 기간, 통증으로 많은 환자가 수술을 망설였었다. 4세대 최소 절개 수술은 2~3㎜의 작은 구멍 3~4개만으로 수술하므로 흉터가 거의 남지 않고, 통증 및 합병증을 크게 줄였다"며 "환자는 수술 다음 날부터 특수 신발을 착용하고 보행이 가능하며 입원 기간도 2~3일 정도로 짧다"고 강조했다.

이어 "4세대 최소 절개 수술은 고도의 숙련도를 요구하는 수술법이기 때문에 수술 전, 정밀한 방사선 분석은 물론 해당 기법에 대해 충분한 임상 경험을 갖춘 족부 전문의를 선택하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com